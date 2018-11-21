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21.11.2018 10:25
Рубрика: Спорт

На девятую партию Магнус Карлсен придет с синяком под глазом

Текст: Анна Каляева
В Лондоне с 9 ноября проходит 56-ой матч за звание чемпиона мира по шахматам между действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем итальянского происхождения Фабиано Каруаной.
Фото: REUTERS/Paul Childs Фото: REUTERS/Paul Childs
Фото: REUTERS/Paul Childs

Все восемь сыгранных на данный момент партий поединка завершились вничью. Сегодня Магнус Карлсен и Фабиано Каруана встретятся в девятом туре матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Фото: Анна Каляева
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И пока по итогам сражений на доске в матче царит мирное равновесие, 27-летний действующий чемпион Магнус Карлсен умудрился получить небольшую травму в выходной от игры день.

"Страсти накаляются", - подписал Карлсен свое фото с синяком под глазом, опубликованное на его личной странице в Instagram.

Пост покалеченного Магнуса за несколько часов успел набрать более двадцати тысяч отметок "нравится" и более пяти сотен комментариев - немалые, по шахматным меркам, показатели.

"Что случилось?!", "Вы просто еще не видели Каруану…", "Карма наказывает тебя за большое количество ничьих", "Занялся шахбоксом?", - переживают и шутят подписчики чемпиона мира.

Разрешение недоразумения оказалось прозаичным. Карлсен получил синяк в выходной день, играя в любимый им футбол, о чем пояснил менеджер чемпиона мира Эспен Агдестейн норвежскому изданию Nettavisen.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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Так же Агдестейн рассказал о позитивном настроении в команде норвежца, несмотря на сложившуюся в сыгранной накануне восьмой партии неприятную для Карлсена ситуацию, где чемпион оказался под сильным давлением своего противника и вынужден был обороняться.

Ходить по острию ножа норвежцу уже приходилось в шестой партии матча. Впрочем, восьмая игра, как и остальные, завершилась вничью.

По итогам восьми из двенадцати партий матча счет между Карлсеном и Каруаной равный - 4:4.

Фото: РИА Новости
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Игроки борются до 6,5 очков. В "основное время" чемпион и претендент играют 12 партий с классическим контролем времени 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, по одной партии в день с выходным днем после каждых двух партий. В случае итогового счета 6:6 назначается тай-брейк, где соперники сыграют четыре партии с быстрым контролем (25 минут+10 секунд на ход), затем, при необходимости, пять серий по две партии в блиц (5 минут+3 секунды на ход) и так называемую "партию смерти" - Армагеддон, где белым дается пять минут против четырех минут у черных (+3 секунды на ход после 61 хода), но белые обязаны побеждать. При ничейном результате победа засчитывается черным. Таким образом, при любом раскладе партия выявит чемпиона.

Девятая партия матча начнется 21 ноября в 18:00 по московскому времени.

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The match is heating up

Публикация от Magnus Carlsen (@magnus_carlsen)

Спорт Шахматы
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