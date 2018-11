На роль в приквеле "Клана Сопрано" претендует звезда фильма "Без лица"

Звезда фильма "Без лица" Алессандро Нивола сыграет Дики Молтисанти в полнометражном приквеле к сериалу "Клан Сопрано", сообщает Deadline. Покойный Дики Молтисанти - дядя Тони Сопрано, а также родной отец его племянника и протеже Кристофера Молтисанти.

Приквел к популярной теледраме про семью гангстеров из Нью-Джерси ожидали много лет. В марте 2018 года бывший шоураннер сериала Дэвид Чейз продал студии New Line Pictures сценарий под названием "Много святых из Ньюарка" (Many Saints of Newark), где он попытался рассказать историю семейства Сопрано на фоне расовых бунтов в Ньюарке 1967 года.

Постановщиком проекта был выбран режиссер "Игры престолов" и второго "Тора" Алан Тейлор, в свое время также снявший 9 эпизодов для саги про клан Сопрано. Алессандро Нивола - может стать первым актером, официально утвержденным на роль в приквеле, если переговоры пройдут успешно.

Термин "длинное жаркое лето 1967-го" вошел в историю США благодаря серии из 159 бунтов на расовой почве, которые прокатились по Америке с июня по август. Самый маcштабный из них был показан в прошлом году в фильме Кэтрин Бигелоу "Детройт," но события в Ньюарке, унесшие жизни нескольких десятков человек, были не менее драматичными.