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21.11.2018 16:00
Рубрика: Власть

На создание безбарьерной среды будет выделено более 20 млрд рублей

Текст: Владимир Кузьмин
Со следующего года инвалиды смогут получать госуслугу по содействию в трудоустройстве. Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что люди с ограничениями даже на госслужбе смогут работать лучше, чем другие, и подавать пример.

В российской столице открылся IV национальный чемпионат по профессиональному мастерству "Абилимпикс". Соревнования проходят среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями. В этом году в нем принимают участие более 1400 человек. Этот конкурс, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с представителями общероссийских общественных организаций инвалидов, наглядно демонстрирует, что люди с ограничениями по здоровью хотят и умеют работать.

Фото: photoxpress
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Только работодатели их далеко не всегда ждут, признал председатель правительства. Даже если речь идет о молодых людях. "Содействие в трудоустройстве людей с инвалидностью с 1 января включается в перечень госуслуг, закреплено в законе, - напомнил премьер. - Человек с ограничением по здоровью будет получать индивидуальную помощь в трудоустройстве и должны будут создаваться условия для работы".

Участники встречи, говоря о сложностях в трудоустройстве, вспоминали известный постулат о социальной ответственности бизнеса. Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам инвалидов Михаил Терентьев в этой связи предложил подумать об установлении для инвалидов таких же условий, какие были даны гражданам предпенсионного возраста в рамках изменений пенсионного законодательства. "Я думаю, что та компания, которая считает себя социально ответственной, также должна говорить о том, какие функции она решает по вопросам занятости инвалидов", - заявил депутат.

Он считает правильным, если при рассмотрении разработанного Минэкономразвития законопроекта о публичной нефинансовой отчетности включить в него одним из критериев социальной ответственности публичных компаний и госкорпораций решение таких вопросов. "По поводу изменения законопроекта - я думаю, что это вполне можно сделать. Совершенно нормальная идея", - согласился премьер.

Даже государственная служба не должна быть закрыта для инвалидов, считают представители организаций. Если бы мероприятие готовил человек с ограничением по зрению, то, сказал один из участников, список собравшихся подготовили бы шрифтом Брайля и ему бы не пришлось просить сопровождающего зачитывать фамилии.

- Вообще эта идея интересная, - заметил Дмитрий Медведев. - Даже с точки зрения инклюзивности общения. Такие люди на госслужбе будут работать лучше, чем другие, и подавать пример.

Шесть лет назад, после присоединения страны к конвенции о правах инвалидов, началась активная законотворческая работа, направленная на облегчение жизни инвалидов. Внесены изменения в 40 федеральных и 750 региональных законов, которые призваны создать безбарьерную среду.

В России появится новая услуга для инвалидов

Действует государственная программа "Доступная среда", которую решили продлить до 2025 года. Более 50 процентов объектов, отметил Дмитрий Медведев, уже адаптированы под нужды инвалидов. "В течение ближайших нескольких лет мы выделим еще более 20 миллиардов рублей на продолжение работы по созданию безбарьерной среды", - сказал глава кабинета министров.

- Но этого недостаточно - перед инвалидами имеются не только физические барьеры, но и барьеры бюрократические, бумажные, - признал он.

Правительство пытается их решать. Внесены изменения в правила признания человека инвалидом, расширен перечень заболеваний и необратимых изменений в организме, при которых инвалидность взрослым устанавливается бессрочно, а детям - до достижения совершеннолетия. Причем сразу при первом обращении, без лишних хождений по кабинетам для подтверждения очевидных фактов. "Ситуация, когда срок инвалидности определяют специалисты медико-социальной экспертизы по своему усмотрению, теперь исключена", - заверил премьер-министр.

Многие люди с ограниченными возможностями обращаются к государству за техническими средствами реабилитации. Ежегодно приходят заявки от 1,5 миллиона человек. В текущем году из бюджета на эти цели выделен 31 миллиард рублей. Чтобы процесс обеспечения средствами реабилитации стал проще, с 2020 года планируется введение электронных сертификаты. Кроме того, на покупку таких средств разрешено направлять средства материнского капитала.

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