Названы даты проведения РЭН-2019

В Санкт-Петербурге в период с 1 по 5 октября состоится крупнейшее в России ежегодное отраслевое событие, посвященное анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса - Международный форум "Российская энергетическая неделя".

Мероприятие, организаторами которого выступают Министерство энергетики РФ при поддержке Фонда Росконгресс, будет объединено с Петербургским международным газовым форумом.

"Объединение двух таких важных мероприятий энергетической тематики создаст синергетический эффект и позволит вывести глобальное отраслевое событие на новый уровень. Россия как крупнейший в мире энергетический донор способна и должна стать лидирующей площадкой для обсуждения устойчивого развития, энергоэффективности и энергобезопасности. Это - цель, которую мы ставим перед собой и к которой будем идти совместно с Петербургским международным газовым форумом", - заявил советник Президента РФ Антон Кобяков.

В РЭН-2019 традиционно примут участие главы государств и правительств, представители крупнейших международных энергетических компаний и лидеров отрасли, ведущие мировые эксперты и представители СМИ. В деловую программу мероприятия включены пленарные сессии, заседания правительственных и межправительственных комиссий, Всероссийское совещание по итогам подготовки к осенне-зимнему периоду, круглые столы, а также впечатляющая выставочная экспозиция.

В рамках РЭН-2019 пройдет церемония награждения победителей Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК". Также состоится ставший традиционным Молодежный день, на котором молодые представители ТЭК смогут лично задать вопросы профессионалам отрасли и представителям Минэнерго.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходил в Москве с 3 по 6 октября 2018 года. Общее число участников РЭН-2018 превысило 9500 человек из более чем 66 стран.

Официальный сайт мероприятия: rusenergyweek.com