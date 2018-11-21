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Названы худшие и лучшие мультфильмы за всю историю Disney

Анимация
    21.11.2018, 16:35
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Под конец года сотни миллионов поклонников Disney подстерегло чудо. Ресурс Collider провел титаническую работу и представил сводный чарт из 57 полнометражных фильмов студии, расположив их по ранжиру от худшего к лучшему. И не просто перечислил поименно, а аргументирровал выбор и дал экскурсы в историю каждого.

Так, например, занимающий последнюю, постыдную строчку списка "Цыпленок Цыпа" (Chicken Little, 2005), по мнению автор чарта, вообще не имеет никаких положительных сторон - настолько он плох и неумел. "Пожалуй, самая уродливая работа Диснея", - безжалостно бичует портал.

Фото: kinopoisk.ru
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"Лис и пес" (The Fox and the Hound, 1981) занимают 56-е место. И хотя это был последний фильм, над которым удалось поработать легендарным патриархам компании, факт ленту не спас - она откровенно скучна.

55-е - психоделическая комедия "Не бей копытом" (Home on the Range, 2004) - "бесславная кончина традиционной "диснеевской" анимации, безмозглая и слабосильная".

54-е - "Динозавр" (Dinosaur, 2000), действительно на редкость беспомощная история эволюций игуанодона Аладара на фоне террора тираннозавров и нависшего Ледикового периода.

Строчкой выше - экшн про супергеройского пса "Вольт" (2008), который в оригинале называется более живенько - Bolt. Над "Болтом" - "Оливер и компания" (Oliver & Company, 1988), фэнтези "Черный котел" (The Black Cauldron, 1985) и "Салют, друзья!" (Saludos Amigos), мультфильм 1942 года, - 50-е место.

Что касается группы лидеров, то там обстановка следующая:

Пятое место - "Красавица и чудовище" (Beauty and the Beast, 1991): "практически безупречен по всем параметрам", - уверено издание.

Четвертое - драма "Бэмби" (Bambi, 1942), одна из самых сложных (в плане морали) и реалистичных, "лента, которой нужно гордиться".

Третье - "поражающий воображение" мультконцерт "Фантазия" (Fantasia, 1940): "однозначный шедевр и главный фильм Уолта Диснея".

"Спящая красавица" (Sleeping Beauty, 1959) - на втором: "эстетический триумф" и, по словам Диснея, самая амбициозная (на момент создания) работа его студии.

И, наконец, лидер, мультфильм "всех времен и народов" - "Пиноккио" (Pinocchio, 1940), дважды "оскаровская" экранизация сказки Карло Коллоди - "не имеющая себе равных альфа и омега не только анимации Disney, но и анимации в целом".

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