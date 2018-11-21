Названы самые популярные специальности в колледжах и техникумах

Составлен список самых популярных профессий и специальностей, которые выбирают школьники при поступлении в колледжи и техникумы.

В топ попали как "технологичные" ("Оптические и оптико-электронные приборы и системы"), так и гуманитарные направления ("Мировая художественная культура") и медицинские ("Фармация"). Средний конкурс на каждом - более пяти человек на место. Из года в год он немного, но растет. Более того, школьники все чаще делают выбор в пользу среднего профессионального образования (СПО), а не вузов. Почему?

- Для многих молодых людей это более простой, более быстрый путь профессионального становления и выхода на рынок труда, - говорит заместитель директора Главного информационно-вычислительного центра РТУ МИРЭА Андрей Дерягин. - И если в высшем образовании число бюджетных мест сокращается, то в колледжах, наоборот, растет. Почти 80 процентов учеников в государственных колледжах и техникумах - именно "бюджетники". Это фактор дополнительной привлекательности СПО.

Есть и еще одна причина: для некоторых колледж - это возможность попасть в вуз, минуя ЕГЭ. По данным мониторинга качества подготовки кадров СПО, проведенного при поддержке РТУ МИРЭА, больше 20 процентов выпускников СПО продолжают обучение на высшей ступени. И что принципиально важно, вузы их могут зачислить без ЕГЭ, по внутреннему экзамену. Что еще важного показал мониторинг? К примеру, почти половина студентов, принятых в 2017 году на первый курс в колледжи и техникумы, получают инженерную или техническую профессию, специальность. В 2018 году эта цифра обещает быть еще больше: набирает обороты масштабная программа модернизации профобразования. По планам министерства просвещения, к 2024 году в стране появится 100 центров опережающей профессиональной подготовки, где будет самое современное оборудование, лучшие наставники и индивидуальные учебные планы. Плюс - 5000 мастерских, где ребята смогут не только учиться, но и сдавать демонстрационный экзамен по мировым стандартам WorldSkills. Охват - более 1,5 миллиона студентов.

- Важная проблема - обновление материально-технической базы, учебно-лабораторного оборудования, - говорит Андрей Дерягин. - В некоторых колледжах есть самые современные технологии, но в других стоит оборудование 10-летней давности и старше. Дифференциация есть, и она большая. В целом же 37 процентов машин и оборудования в российских колледжах все-таки "младше" пяти лет. Для сравнения - в 2015 году этот показатель составлял 23 процента. Так что обновление идет, и в ближайшие шесть лет будет только набирать обороты. Главное - чтобы были наставники, которые могут научить работать на новом и современном оборудовании.

По статистике, каждый третий педагог в колледжах и техникумах сегодня моложе 40 лет, средний возраст преподавателей - 44 года, что не так уж и плохо.

Но, несмотря на прогресс, система подготовки кадров со средним профессиональным образованием сегодня по-прежнему "догоняет" экономику, а не опережает ее запросы. По данным министерства просвещения, в течение последних трех лет 30 процентов профессий СПО утратили актуальность и перестали быть востребованными.

- Рынок труда меняется быстро, внедряются новые технологии. В связи с этим работодатель хочет, чтобы ребята были подготовлены на качественном уровне в кратчайшие сроки, - говорит директор департамента госполитики в сфере профобразования и опережающей подготовки кадров минпросвещения Инна Черноскутова. - Мы же неразрывно связаны с перечнем профессий, с тарифно-квалификационным справочником, с образовательными стандартами. Эта длинная цепочка приводит к тому, что нам приходится все время догонять опережающую экономику. В ближайшие шесть лет предстоит обновить перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, по которым будут готовиться рабочие кадры.

Какие профессии перестают быть актуальными? Например, те, которые технологически устарели. Как показали результаты мониторинга, по целому ряду профессий и нескольким специальностям сегодня не учится ни один человек. Например, "киномеханик", "оператор прядильного производства", "технолог кинофотоматериалов и магнитных носителей", "раклист"... Теоретически колледжи могут научить и таким профессиям, как "рыбак прибрежного лова", "охотник промысловый", только учить некого. И это вовсе не значит, что прибрежный лов или охотничий промысел канули в Лету. Просто для того, чтобы подготовить и собрать орудия лова, организовать и провести охоту, вовсе не обязательно несколько лет учиться в системе среднего профобразования. Хватит и нескольких профессиональных мастер-классов.

- Основная проблема - вопрос взаимодействия с предприятиями, которые, по идее, и должны формировать запрос на кадры, предоставлять возможности дуального, практико-ориентированного обучения. Но на деле работодатели очень пассивны, несмотря на декларируемую потребность в работниках со среднем профессиональным образованием, - говорит Андрей Дерягин.

Какие выпускники в итоге наиболее востребованы на рынке труда? Такая статистика тоже есть. Почти все молодые авиадиспетчеры (управление движением воздушного транспорта) идут работать по специальности. Быстро и удачно находят работу воспитатели детских садов, медсестры, специалисты по лабораторной диагностике и, как ни странно, библиотекари.

- Результаты мониторинга показывают, что наиболее перспективны с точки зрения трудоустройства специальности, предполагающие работу в организациях социальной сферы (здравоохранение, образование). При этом большинство колледжей и техникумов работает на удовлетворение кадровых потребностей своего региона, и в разных городах ситуация может отличаться, - резюмирует Андрей Дерягин.