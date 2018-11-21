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21.11.2018 11:20
Рубрика: Общество

Новая госпрограмма по освоению Луны появится в России

Текст: Наталия Ячменникова

Новая космическая госпрограмма, посвященная освоению Луны, может появиться в России. "Изначально планировалось, что она (новая программа) будет по сверхтяжелой ракете. Но все понимают, что ограничиваться одной ракетой неправильно. Это должна быть отдельная космическая госпрограмма", - сказал председатель Научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев в интервью РИА Новости.

Ранее на конференции, посвященной 20-летию МКС, была представлена презентация дорожной карты реализации российской Лунной программы. Возможный сценарий такой: первые экипажи будут высаживаться на поверхность Луны с орбитальной окололунной посещаемой станции. Ее планируется создать на основе наработок по российскому сегменту МКС. Это, в частности, узловой модуль, пилотируемый транспортный корабль и научно-энергетический модуль (НЭМ), которые планируется состыковать с МКС к 2022 году. Для высадки на поверхность на станции будут находиться лунные взлетно-посадочные и грузовые модули.

Фото: NASA.GOV
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По раскладу специалистов, до 2025 года планируется отработать все технологии на МКС, создание базового модуля окололунной станции, испытание перспективного пилотируемого корабля "Федерация", беспилотные облеты Луны "Федерацией" и исследование Луны автоматическими станциями.

Второй этап - отработка средств доступа на поверхность Луны, первые пилотируемые полеты и размещение первых элементов посещаемой базы. На третьем этапе должно быть завершено строительство полноценной посещаемой лунной базы.

Станция может быть создана с 2030 по 2035 год. А первая высадка космонавтов рассчитана на двухнедельное пребывание на поверхности Луны.

В госпрограмме, посвященной освоению Луны, будут расписаны задачи автоматических станций, которые Россия планирует отправить к Луне в 2020-х годах, а также создание нового корабля и решение проблем радиационной безопасности.

В конечном счете, как говорят эксперты, речь идет именно о создании долгосрочной лунной  базы - не обитаемой, а посещаемой. В основном - это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны. По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, эта задача более масштабная и ответственная, чем та, которая стояла перед США во время их лунной программы в 60-е и 70-е годы.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Освоение Луны
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