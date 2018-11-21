До 20 процентов учебных программ вузов в течение ближайших пяти лет должно реализовываться дистанционно, заявил в октябре министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

К концу 2025 года в стране планируют создать 3500 онлайн-курсов от ведущих профессоров высшей школы. Количество студентов, освоивших их в рамках обучения в вузе, должно будет достичь 11 миллионов.

В рамках проекта "Современная цифровая образовательная среда" создана инфраструктура, позволяющая получать доступ к лучшему обучающему контенту. На 17 платформах, вошедших в новую систему, уже размещено свыше 600 онлайн-курсов от крупных университетов страны. К примеру, на платформе "Открытое образование" их более трехсот. Доступ к контенту бесплатный, формальных требований к базовому уровню познаний нет. Если учащийся хочет получить сертификат (дающий право зачесть пройденный онлайн-курс при освоении образовательной программы бакалавриата или специалитета в своем вузе), ему необходимо сдать экзамен в дистанционной форме. Для этого, правда, необходимо, чтобы вуз, где учится конкретный человек, имел соглашение с университетом, разработавшим тот или иной курс. Тогда альма-матер сможет получать все данные об успеваемости своего студента и даже участвовать в проверке его знаний онлайн.

Пока заметную активность в разработке курсов проявляют престижные вузы обеих столиц. Из провинции можно отметить Самарский, Томский и Тюменский госуниверситеты, а также УрФУ в Екатеринбурге. В других вузах онлайн-курсы тоже есть, но они скорее "внутреннего пользования". Так, в опорном университете Воронежа (ВГТУ) планируют предоставлять своим студентам возможность онлайн-образования как по основным, так и по дополнительным профессиональным программам.

- Для инженерных программ можно говорить скорее о частичном использовании возможностей онлайн-обучения, - отметила проректор ВГТУ по контрольно-аналитической работе Лариса Перевозчикова. - Внедрение в образовательный процесс онлайн-курсов повлечет значительную трансформацию организации деятельности университета. Но мы эту проблему решаем.

Цифровая инфраструктура дает доступ к лучшему обучающему контенту. На 17 платформах уже размещено свыше 600 онлайн-курсов от ведущих университетов страны

Сформирована нормативная база, позволяющая учитывать результаты обучения студентов на онлайн-курсах в рамках промежуточных аттестаций, определены требования к "внешним" онлайн-курсам. Наши преподаватели также начали разработку собственных курсов для размещения на образовательных платформах. Более ста дисциплин у нас доступно для изучения в дистанционной форме. Социологическая лаборатория ВГТУ провела мониторинг востребованности онлайн-курсов. Результаты показали, что более 80 процентов респондентов когда-либо учились на таких курсах либо хотели бы окончить их в будущем".

Однако не все преподаватели воронежских вузов с восторгом смотрят на перспективы внедрения онлайн-образования. Никто не спорит с тем, что лекции от ведущих профессоров страны пойдут на пользу местным студентам. В условиях конкуренции провинциальные преподаватели получат стимул к тому, чтобы повысить собственный уровень, предложить ребятам интересные практические занятия - в дополнение к теории, почерпнутой теми из Сети. Но есть риск, что и без того хорошо финансируемые вузы с высоким рейтингом получат гранты на создание курсов, а отстающие, став просто "портом приписки" для ребят, которые не захотели или не смогли уехать учиться в более крупный город, продолжат деградировать и сокращать штаты.

В Тульском госуниверситете, ныне опорном, обучение с использованием дистанционных технологий ведется с 2008 года. При вузе для этого специально создан интернет-институт. В прошлом году на его базе организовали региональный центр компетенций в области онлайн-обучения - один из десяти на всю страну. На его работу выделяются федеральные средства в рамках приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в РФ". В 2018-м курсы повышения квалификации здесь уже прошли полтысячи преподавателей из средне-специальных образовательных учреждений Тульской области и нескольких вузов России.

Популярные за рубежом, дорогие образовательные шоу создаются мощными проектными командами

Подходы к созданию онлайн-курса могут быть разными. Кому-то ближе академический стиль, есть и те, кто способен устроить так называемое образовательное шоу.

- Какую бы форму подачи мы ни рассматривали, во главу угла всегда надо ставить профессионализм, - подчеркнул доцент кафедры педагогики ТулГУ Виктор Ранних. - Например, в США популярны именно образовательные шоу, но они создаются на высочайшем уровне проектными командами. То есть работает целая студия, и тогда получается действительно востребованный и интересный продукт.

В самом ТулГУ создали 34 онлайн-курса и в виде приложения к ним 14 лабораторных работ по самым разным дисциплинам (проектирование, сопромат, компьютерная графика, др.). Кроме того, в этом вузе готовы принять к зачету 24 онлайн-курса из федерального перечня.

- Сегодня в развитых странах речь идет не просто о развитии человеческого ресурса, но человеческого капитала, который рассматривается как двигатель экономического прогресса. В связи с этим возрастает роль любого образования, в том числе получаемого в режиме онлайн - это самый оперативный и удобный способ приобретения информации, - отметил доцент кафедры вычислительной механики и математики ТулГУ Владимир Адамов. - В России эта система только начинает складываться, ее первые всходы мы увидим в ближайшем будущем, однако стоит понимать, что речь идет не просто о межвузовской или межрегиональной, конкуренции, но о конкуренции глобальной.