Мировой опыт показывает, что серьезным толчком для развития регионов часто служит строительство научных центров, инноградов и кампусов университетов.

Известно, что в самых авторитетных мировых рейтингах вузов - Шанхайском и Таймс - первые 30 мест принадлежат университетским комплексам загородного типа. Чтобы успевать за прогрессом, даже старинные университеты сейчас вынуждены основывать новые кампусы на границе или за пределами городской черты. Помимо сосредоточения общежитий и библиотек современные проекты представляют собой целые иннограды, где в непосредственной близости к вузу и его лабораториям расположены инновационные производства, есть инфраструктура для стартапов, культурные и туристические объекты. Такой подход обеспечивает интеграцию образования, науки и бизнеса, что облегчает интердисциплинарные (взаимопроникающие) исследования и их пилотную апробацию перед выводом на рынок.

Со временем вокруг кампусов формируются полноценные города-сателлиты. "Среди современных примеров успешных городов-сателлитов в России можно назвать Сколково. Еще один глобальный проект - Иннополис, город-спутник Казани, который был возведен в 40 км от столицы Татарстана фактически "на пустом месте", - рассказывает Сергей Хромов, генеральный директор компании "Город-спутник "Южный".

Один из самых фантастических проектов - арабский инноград Масдар, расположенный неподалеку от Абу-Даби. Город питают энергией солнечные батареи, системы безотходного производства обеспечивают экологический баланс. Планируемая численность населения Масдара к 2030 году - 40 - 50 тысяч человек. Около тысячи из них - студенты Института Масдар. Другой пример - инноград София Антиполис, Франция. Город с университетом построен в предгорьях Альп, здесь располагаются офисы и штаб-квартиры 1400 инновационных компаний, среди которых Hewlett-Packard, AirFrance, Hitachi, IBM, FranceTelecom, Honeywell. Строят собственные кампусы и ведущие мировые корпорации - Google, Apple и другие.

В настоящий момент в России нет регулярных государственных программ по строительству новых кампусов университетов.

Один из крупнейших российских проектов реализуется в Санкт-Петербурге. Инновационный центр ИТМО Хайпарк планируется возвести к 2027 году на территории города-спутника "Южный". Цена вопроса - 41 миллиард рублей. Большая часть средств должна поступить из федерального и местного бюджетов.

Чтобы успевать за прогрессом, даже старинные университеты сейчас вынуждены основывать новые кампусы на границе или за пределами городской черты

"К 2027 году в ИТМО Хайпарк будут обучаться 3,6 тысячи человек, создано 12 тысяч рабочих мест, пять инновационных производств и около 50 международных лабораторий", - делится информацией Сергей Хмелевский, генеральный директор АО "ИТМО Хайпарк".

В городе-сателлите Южный возведут 4,3 миллиона квадратных метров комфортного жилья для 134 тысячи человек и все необходимые объекты инфраструктуры - школы, детские сады, поликлиники и больницу. На территории города будет построено 25 объектов культуры и искусства. То есть предусмотрено все, чтобы человеку здесь хотелось жить, работать и отдыхать.

Инноград будет специализироваться на прикладных исследованиях и разработках в сферах искусственного интеллекта и киберфизических систем, фотоники и квантовых технологий, урбанистики и других.