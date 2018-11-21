Программы двойных дипломов, включение онлайн-курсов в вузовские стандарты, возможность получить вместе с дипломом о высшем образовании еще и рабочую профессию и, главное, учет интересов работодателей и запросов рынка - так выглядит современный вуз.

В МГУ растущим спросом пользуется новый факультет космических исследований. В 2019 году МГУ готов принять 30 первокурсников и откроет на этом факультете четыре магистерских направления для выпускников бакалавриата. Два направления - "Механика и математическое моделирование" и "Прикладная математика и информатика" с бюджетными местами. Еще две программы магистратуры на факультете космических исследований будут платными. Есть в МГУ программы на английском языке. Например, на факультете госуправления открыты магистерские программы "Государственная политика в постсоветских странах" и "Глобальный порядок: трансформации и вызовы".

В Высшей школе экономики в 2019 году пройдет набор на новую магистерскую программу "Практика кураторства в современном искусстве". А если вы мечтаете строить "умные" дома, удобные дороги и создавать комфортную инфраструктуру - вам в Вышку на магистерскую программу "Прототипирование городов будущего". Еще одна перспективная программа ВШЭ - "Интернет вещей и киберфизические системы". Как считают в университете, эта программа сложнее, чем похожие за рубежом: студенты будут работать не только на учебном оборудовании, но и на профессиональном. В подготовке магистров будут участвовать пять международных компаний. На эту программу выделено 20 бюджетных мест.

В Санкт-Петербургском университете серьезное внимание уделяется перспективам развития отношений с Китаем и странами Юго-Восточной Азии. Университет ведет прием на новые программы: "Организация туристской деятельности с углубленным изучением китайского языка" и "Экономика с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка". Планируется набор на новый профиль "Бизнес в странах Северо-Восточной Азии с изучением китайского, корейского, японского языков".

Есть изменения и в программах бакалавриата. В СПбГУ появилась интересная программа - "Инженерно-ориентированная физика". Среди партнеров программы - университеты Франции, Испании, Японии. Иностранцам университет предлагает "Россиеведение". Студенты будут слушать лекции на английском и параллельно изучать русский язык, который уже к четвертому курсу станет для них основным.

Мечтаете быть инженером и при этом иметь экономические знания? Для этого надо поступать на совместную программу МИСиСа и Финансового университета при правительстве РФ - "Финансово-промышленные группы: аналитика и финансы; инженерные системы и технологии". Инженерные и технологические направления стали появляться даже в медвузах. Так, в Московском государственном медуниверситете им. Сеченова есть специальности бакалавриата: "Информационные системы и технологии", "Наноматериалы", "Материаловедение и технологии материалов", "Механика и математическое моделирование", "Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере". Бюджетных мест на эти направления в 2019 году выделено по 10 на каждое, еще столько же поступающих возьмут на договор.

В МГИМО после слияния факультетов политологии и государственного управления появился новый факультет - управления и политики, где есть несколько специализаций, в том числе связанных с управлением федеральной собственностью, деятельностью госкорпораций, лоббизмом и политическими технологиями. Из новых магистерских программ вуза - "Спортивная дипломатия", "Экологический менеджмент в международной логистической компании", "Международное гуманитарное сотрудничество и внешние связи регионов".