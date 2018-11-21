Опрос: Четверть россиян решила тщательнее следить за здоровьем

Более половины россиян назвали важнейшими социальными гарантиями право на бесплатное школьное образование (54 процента участников опроса) и право на бесплатную медицинскую помощь в рамках системы обязательного медицинского страхования (52 процента опрошенных). Такие данные привел сегодня ВЦИОМ.

Исследование, впрочем, посвящено было именно отношению россиян к бесплатной государственной медицине и собственному здоровью.

Улучшение качества бесплатной медицинской помощи актуально для абсолютного большинства россиян, ведь полисом ОМС пользуется 92 процента граждан, и более половины обращались в медучреждения в последний раз менее года назад.

Большинство граждан, как и год назад, когда проводился аналогичный опрос, считает, что нужно контролировать работу поликлиник и больниц независимой от медицинского сообщества структурой, например, страховыми компаниями. Однозначно "за" высказались 39 процентов опрошенных, и еще столько же ответили "скорее нужно".

Участники опроса оценили и работу созданной два года назад системы страховых представителей. Эти сотрудники страховых компаний не только обязаны контролировать качество медицинской помощи, сроки госпитализации, но и информировать пациентов об их правах, возможности выбора врача и медучреждения и даже помогать при возникновении конфликтных ситуаций с медиками. Такие услуги считают полезными от 24 до 48 процентов опрошенных.

При этом наиболее важной информацией для себя респонденты считают информацию о правах и перечне бесплатных медицинских услуг (52 процента), к кому обратиться в случае оказания некачественной медицинской помощи (42 процента).

Наиболее действенными мерами по повышению качества медуслуг население считает контроль за компетентностью врачей (42 процента). Почти столько же участников опроса (39 процентов) высказались за введение персональной ответственности врачей и главных врачей за качество лечения. И столько же респондентов считают, что заработная плата врача должна учитывать качество его работы.

Отдельный блок опроса был посвящен ответственности граждан за свое здоровье. В целом за своим здоровьем старается следить большинство - положительно на этот вопрос ответили 79 процентов участников. Правда, тщательно это получается лишь у 15 процентов. Интересно, что недавние изменения в пенсионном законодательстве - постепенное повышение возраста выхода на пенсию - заставили некоторых россиян задуматься, как дольше оставаться в бодром состоянии. Каждый четвертый (24 процента) заявил, что станет внимательнее относиться к своему здоровью. Но большинство (70 процентов) подтвердили, что вряд ли поменяют свои взгляды на здоровье.