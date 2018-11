Основатель Dire Straits Марк Нопфлер выпустил новый альбом

Есть люди, которых мы любим за их стабильность, спокойствие и безыскусную доброту. Они наши - верные друзья, у которых мы всегда можем подпитаться теплотой и невозмутимостью, даже если лично с ними мы и не знакомы. Марк Нопфлер - бывший преподаватель Лондонского университета и создатель группы Dire Straits - именно такой, уже в своей сольной карьере.

Девятый сольный альбом Марка Нопфлера Down the Road Wherever ("Вдоль по дороге, неважно, куда она ведет") можно прописывать в качестве лечебного средства на сеансах психоаналитики людям, разуверившимся в себе и собственной жизни. Этим альбомом музыкант заодно дает и очень мудрый совет: если все идет не так, как ты хочешь, то полезнее всего найти себе новых друзей. Сам гитарист и певец так теперь и поступил: помимо клавишника/ электронщика Гая Флетчера и перекуссиониста Дэнни Саммингса, игравших с ним еще в Dire Strats, он пригласил в студию пианиста Джима Кокса, сотрудничавшего с Рэем Чарльзом, Оззи Особрном и Aerosmith. А главное - басиста и контрабасиста Гленна Уорфа, известного по альбомам Брайана Адамса и жаркую блюзовую певицу из Ирландии с раскатистым и отчаянным голосом - Имельду Мэй. И уж совсем неожиданно - скрипача Джона Маккускару, хотя раньше этот инструмент особо не жаловал.

Благодаря новым друзьям и музыка Марка Нопфлера зазвучала иначе - более свежо, отважно и пылко. А помимо блюза, кантри, фолка и кельтской этники в ней появились даже буги-вуги, рит-энд-блюз и регги. И под некоторые треки Down the Road Wherever можно даже танцевать, ощущая, как пылко и органично связаны различные стили, если бережно прислушиваться к течению нашей непредсказуемой жизни так, как это умеет виртуоз гитары и одобряющих светлых стихов Марк Нопфлер.

Уютный, неспешный голос, атмосферные гитарные интонации, согревающие мелодии. Именно за них всегда и любили Марка Нопфлера, рассказывающего свои песни-истории, которые случились с ним со времени выхода предыдущего альбома. Но есть теперь и откровения от Марка: приджазованные исповедальные баллады с ведущим фортепиано When You Leave и Slow Leaner. Есть невеселая сказка о безногом болельщике, все равно любящем футбол - Just A Boy Away From Home, или дорожная и немного авантюрная история в стиле кантри про то, как можно под Рождество отправиться из бара неведомо куда - Matchstick Man. Да и регги Nobody Does That - фактически отважное заверение в том, что Марк Нопфлер подарит поклонникам еще немало новых музыкальных откровений.

Этот альбом - как разговор с добрым старшим товарищем. Только он поет и говорит, а ты слушаешь. Многому можно научиться, а понять нужно, наверное, главное - Марк Нопфлер по-прежнему доказывает сквозь приглушенные гитарные шквалы самые высокие стандарты в искусстве. И еще то, что душевная и исповедальная поэзия - по-прежнему очень необходимы и востребованы в рок-музыке.

Прямая речь

Марк Нопфлер:

- Однажды мой приятель Чет Аткинс (известный блюзовый гитарист, - прим. "РГ") рассказывал, как он шаг за шагом, по одной песне выбирался из нищеты. С тех пор эти слова застряли у меня в голове.