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21.11.2018 17:32
Рубрика: Общество

Приплыли

Плата за сброс в реки и озера неочищенных стоков вырастет с 2019 года
Текст: Марина Гусенко
С 2019 года для предприятий, сбрасывающих неочищенные стоки в водные объекты, в четыре раза вырастет повышающий коэффициент к плате за негативное воздействие на окружающую среду.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Об этом рассказал журналистам директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов минприроды Дмитрий Кириллов.

Штрафы за причинение вреда водным объектам уже сегодня доходят до нескольких миллиардов рублей. Так что предприятиям в любом случае пора задумываться об ущербе, который они наносят окружающей среде, и о том, как его снизить.

С 2012 года объем сброса сточных загрязненных вод сократился на 710 тысяч кубометров в год, это 7 процентов от тех объемов, которые еще предстоит очистить

Дмитрий Кириллов напомнил, что с 2012 года в стране реализуется федеральная целевая программа "Вода России", среди инструментов которой - экологическая реабилитация водоемов, механизм по поддержке реновации и модернизации очистных сооружений предприятий ЖКХ и промышленности. В частности, предприятиям предоставляются субсидии на установку и модернизацию очистных сооружений.

Фото: depositphotos.com
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План на 2018 год - 852 миллиона рублей субсидий, за три истекших квартала предоставлено 552 миллиона, а за весь период действия программы на внедрение наилучших доступных технологий и модернизацию очистных сооружений предприятия получили около 5 миллиардов рублей субсидий.

За 7 лет субсидии были предоставлены на 64 проекта в 26 регионах, в основном их получили организации ЖКХ.

Из внебюджетных источников на реализацию этой программы было привлечено около 58 миллиардов рублей.

За 2012-2018 годы объем сброса загрязненных сточных вод сократился на 710 тысяч кубометров в год. Это всего 7 процентов от тех объемов, которые еще нужно очищать.

Общество Экология Правительство Минприроды
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