По соседству с жилым комплексом "Ленинграdка 58" отреставрируют парковый ансамбль "Парк пяти морей"

На севере Москвы "Группа ЛСР" возводит новый жилой комплекс "Ленинграdка 58". Его изюминкой станет ступенчатая кровля c террасами, с которых будут открываться панорамные виды на Химкинское водохранилище и прилегающие парки. Парковое окружение - еще одна особенность ЖК, ведь "Ленинграdка 58" находится в окружении 350 гектаров парковой зелени, а вокруг практически нет зданий, что придает комплексу атмосферу курорта.

Будущие резиденты "Ленинграdки 58" смогут прогуляться в Парке Дружбы, посетить усадьбу Михалково с Головинскими прудами или отправиться с детьми в благоустроенный лесопарк Покровское-Стрешнево, где есть 8-километровый круг для пробежек летом и лыжня зимой. Но главной точкой притяжения вблизи ЖК обещает стать возрожденный "Парк пяти морей" рядом с Северным речным вокзалом, завершение реконструкции которого намечено уже на следующий год.

Проект обновленного "Парка пяти морей" разработали архитектурное бюро Kleinewelt Architekten совместно с Citizenstudio/"Горожане". Обновленный парк, заложенный в 30-е годы прошлого столетия, будет сочетать в себе историческое наследие и современные ландшафтные решения. Дизайн и архитектуру парка планируется наполнить смыслами и символами, связанными с известным афоризмом: "Москва - порт пяти морей". Действительно, с причала Северного речного вокзала можно добраться до Балтийского, Белого, Азовского, Черного и Каспийского морей. Этот факт вдохновил архитекторов проложить дорожки в парке аналогично карте теплоходных маршрутов.

Помимо появления новых маршрутов, старые не будут утеряны, а напротив, отреставрированы. Новую жизнь получат скульптуры и фонтаны прошлого века, а также будет восстановлена беседка-бельведер. Рядом с историческим озеленением появятся новые газоны, деревья и кустарники.

Однако парк - это не только зелень и дорожки, а место, где можно еще и разнообразно провести время всей семьей. Специально для этого будет выделено несколько тематических зон: с аттракционами, ресторанами, детскими и спортивными площадками.