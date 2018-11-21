В среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что его страна может запросить ООН о проведении независимого расследования убийства журналиста "Вашингтон пост" Джамаля Хашукджи. На такой шаг Анкара пойдет, если "сотрудничество с Саудовской Аравией зайдет в тупик". Это заявление - увесистый камень в огород президента США Дональда Трампа, который пытается замять это щекотливое дело. Однако турецкие СМИ публикуют все новые и новые подробности последних минут жизни Хашукджи, которые красноречиво указывают: следы преступления ведут к первым лицам Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют 19 телефонных звонков, которые сделал обвиненный в убийстве Хашукджи полковник саудовской разведки из консульства Саудовской Аравии в Стамбуле советнику наследного принца Саудовской Аравии. А в это время в соседнем помещении его подчиненные пытали журналиста.

Но, как выяснилось, многочисленные подробности, описывающие последние минуты жизни обозревателя "Вашингтон Пост", президент Трамп знать не желает. Когда несколько дней назад ему предложили прослушать аудиозапись пыток Хашукджи в саудовском диппредставительстве, он отмахнулся, мол, и так все понятно. Пресс-служба Белого дома могла бы в среду не распространять пространное заявление Трампа об убийстве журналиста. Достаточно было двух коротких фраз, которые предваряют документ, чтобы понять истинное отношение президента США к трагедии. Первая - "Америка прежде всего". Вторая - "Мир - очень опасное место". Остальная часть заявления - типичные для американского лидера разъяснения: преступление, конечно, ужасное, но бизнес важнее. Ничего личного. Хашукджи уже не вернуть, а вот терять 450 миллиардов долларов саудовских инвестиций в американскую экономику, из которых более 100 пойдут на военные заказы, Трамп не намерен. Доводы главы Белого дома не допускает сантиментов - Америке следует поверить на слово саудовским властям, простить их и побыстрее забыть о смерти Хашукджи ради высших государственных интересов. "Вполне возможно, наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд знал об этом трагическом событии, а возможно, и нет", - цинично отмечает Трамп. И добавляет: "На эти вопросы, возможно, ответа не будет получено никогда". А как же итоговый доклад американских спецслужб, еще несколько дней назад предупредивших президента о высокой вероятности того, что принц как минимум был в курсе совершенного убийства? Мнение Трампа на этот счет также нашло отражение в заявлении Белого дома: Саудовская Аравия и впредь останется "незыблемым партнером" и "великим союзником" США в борьбе против Ирана. Даже ярый сторонник Трампа сенатор республиканец Линдси Грэм не сдержался, напомнив президенту, что "команда из 15 человек не прилетела бы в Турцию на двух самолетах и не расчленила критика наследного принца в генконсульстве, если бы сам наследный принц не был в курсе этого".

Не менее цинично высказался Трамп по поводу возможных санкций против Саудовской Аравии, которые вроде бы готов рассмотреть конгресс. Президент, уже обещавший защищать прекрасного союзника - Эр-Рияд, в принципе готов посмотреть на предложенные сенаторами меры воздействия на королевство, но только при условии, что "они будут гарантировать абсолютную безопасность США". Иными словами, Трамп посоветовал критикам Саудовской Аравии не тратить время на сочинение санкций - все равно у них ничего не выйдет.

В свою очередь, Европа проявляет фантастическую толерантность к Саудовской Аравии - вроде бы заявляет о недопустимости убийства журналиста, но делает это весьма сдержанно и даже робко. Ни санкций в отношении Эр-Рияда, ни высылки дипломатов, ни исключения из международных организаций, хотя факт убийства на территории консульства выглядит стопроцентно доказанным. Единственной страной, предпринявшей хоть какие-то шаги, которые можно трактовать как наказание королевства, стала Германия. Ее министр иностранных дел объявил о прекращении поставок саудитам ранее заказанного оружия. Впрочем, в Эр-Рияде на этот демарш ничуть не обиделись - были уверены, что европейским вооружениям при Трампе всегда можно найти замену на американском рынке.

Трамп посоветовал критикам Эр-Рияда не тратить время на сочинение санкций - все равно у них ничего не выйдет

В 1998 году вышел оскароносный фильм Спилберга "Спасти рядового Райана". Берущая за душу голливудская история, как ради одного американца Америка готова перевернуть весь мир. Но одно дело - кинематограф, другое - реальная жизнь. Для Трампа расчлененный за политические взгляды журналист американского издания, чье тело, кстати, до сих пор обнаружить не удалось, стал нежелательной помехой в торговле с Эр-Риядом. Своего "рядового Райана" - обозревателя американской газеты "Вашингтон пост" Джамаля Хашукджи президент США, увы, предал. Точнее, отмахнулся от его судьбы, отказавшись выяснять подробности убийства, совершенного в саудовском консульстве, и всерьез наказывать виновных в этой реальной, не голливудской истории. Какое там спасение "рядового Райана", какой Голливуд, когда у нынешней американской администрации иные приоритеты - поскорее забыть своего "рядового Райана", чья смерть мешает американскому лидеру беззаветно любить "великого союзника" - Саудовскую Аравию. Вот и спешит президент США с присущим ему прагматизмом "отмазать" Эр-Рияд, с легкостью перешагнув при этом через расчлененный труп журналиста, чтобы продолжить завоевание мира во имя величия Америки.

Когда в марте 2018 года британцы сообщили о якобы произошедшем отравлении Скрипалей - истории, которая все больше напоминает провокацию западных спецслужб, Белый дом оказался в первых рядах тех, кто сразу, без доказательств, поверил в виновность России и поддержал британские власти в их санкционном рвении. Этой выдуманной вины России оказалось достаточно, чтобы обрушить "праведный гнев" Запада на нашу страну - ввести санкции, выслать дипломатов. Придуманная тогда "вина России" обернулась в другой, реальной истории, кошмаром. Вот тут-то уж точно американский союзник - Саудовская Аравия виновата, и Трампу пришлось его спешно вытаскивать...