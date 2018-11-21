Подлинность диплома можно будет проверить через портал госуслуг

С 2019 года достоверность диплома можно будет проверить на портале госуслуг. Об этом сообщила в среду замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Наталья Наумова на заседании Союза ректоров Москвы и Московской области. По ее словам, сейчас идет формирование Федерального реестра документов об образовании.

В данную электронную систему должны вноситься все документы об образовании всех уровней. К 2023 году будет сформирован единый реестр документов об образовании.

"Это будет единственный источник подтверждения достоверности наличия образования у гражданина РФ", - отметила Наумова.

Заполнение реестра проводится поэтапно. Сейчас, например, в базу заносится информация о дипломах, выданных с 2000 года. В 2019 году добавят данные о выпускниках с 1996 года. Ожидается, что к 2023 году будет сформирована база данных всех дипломов, начиная с 1992 года. Формирование электронной системы позволит сократить документооборот, бумажную работу.