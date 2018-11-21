Подросток лишился водительских прав спустя 49 минут после выдачи

Немецкий подросток остался без водительского удостоверения почти сразу после сдачи экзамена. Восемнадцатилетний житель города Хемер попал на радары, превысив скоростное ограничение 50 км/ч, двигаясь со скоростью 95 км/ч.

В автомобиле, как сообщает "Газета.Ru", находилось четыре друга нарушителя ПДД. По словам полицейских, юноша хотел покрасоваться перед ребятами.

"Что-то длится вечно, что-то - не более одного часа", - подметили немецкие правоохранители.

Подросток оштрафован на 200 евро. Права ему вернут через четыре недели после переподготовки. При этом испытательный срок увеличится с двух лет до четырех.