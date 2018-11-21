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Рубрика: В мире

Польша отказалась подписывать соглашение ООН по миграции

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Польское правительство приняло решение не подписывать глобальное соглашение ООН по миграции. Подчеркивается, что Польша не поддержит его ни во время декабрьской международной конференции о принятии данного документа в Марракеше, ни в ходе последующего голосования Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение пресс-службы кабмина. Как отмечают в правительстве Польши, этот документ "не выполнил постулатов страны о подтверждении надлежащим образом сильных гарантий суверенного права решать, кого государства принимают на своей территории, а также разделения легальной и незаконной миграции".

Фото: Майя Машатина/ РИА Новости
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Кроме того, по мнению Польши, в проекте соглашения по миграции содержатся формулировки, которые могут вызвать значительные трудности в интерпретации и реализации данного документа. В частности, речь идет о различии легальных и нелегальных мигрантов.

Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции должно быть официально одобрено на международной конференции в Марракеше (Марокко) 10-11  декабря этого года.

США вышли из переговоров о соглашении еще в 2017 году, посчитав его несовместимым со своей миграционной политикой, Австрия отступила от соглашения в конце октября. Президент Чехии Милош Земан тоже отверг данный документ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто летом заявил, что это соглашение идет вразрез с интересами республики в сфере безопасности.

В мире Европа Польша Международные организации ООН
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