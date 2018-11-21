Минстрой разработал проект поправок в Жилищный кодекс. По мнению ведомства, размер платы за отопление должен рассчитываться на основании показаний в первую очередь индивидуального счетчика, а уже затем - общедомового. А когда счетчиков нет совсем - исходя из норматива потребления коммунальной услуги по отоплению. Документ будет принят до конца этого года, сообщили "РГ" в Минстрое.

Платеж за отопление является одной из самых больших сумм в квитанциях россиян, поэтому любые новации в этой области могут существенно повлиять на семейные бюджеты. Теперь жители смогут пользоваться поквартирными счетчиками на батареях и оплачивать только фактическое потребление тепла без оглядки на соседей. Сегодня платить по индивидуальным счетчикам можно только в домах, полностью ими оборудованных. В итоге один сломанный счетчик может лишить возможности платить только за потребленную энергию весь дом. Минстрой решил исправить эту несправедливость и подготовил поправки в Жилищный кодекс. Сейчас за тепло по счетчикам платят собственники квартир в домах, где все квартиры и нежилые помещения оснащены приборами учета, а также количество тепла измеряется на входе в дом. Таких зданий в стране не так уж мало. "По данным правительства, их количество составляет около 20 процентов. И практически все 20 процентов - это новостройки. С 2012 года все новостройки оборудуются индивидуальными проборами учета в обязательном порядке, зато в старых домах их практически нет", - говорит Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС.

При вселении в новый дом все жильцы платят по счетчикам. Но проходит год-два, и в соседях уже нет согласия. У одного прибор учета сломался, у второго пропущен срок поверки. А в итоге права платить по счетчику лишаются все и переходят на оплату по общедомовому счетчику тепла.

В июле Конституционный суд вынес постановление по жалобе Сергея Деминца, в доме которого сложилась такая ситуация. Из-за этого УК сделала перерасчет и заставила всех жильцов платить по общему счетчику, даже тех, у кого есть индивидуальные.

"Правила предоставления коммунальных услуг в определенной части не соответствуют Конституции. Они ограничивают возможности человека, у которого легально установлен индивидуальный прибор учета по теплу, пользоваться им, если кто-то один или несколько собственников вывели свои счетчики из строя или не сделали поверку. Страдает добросовестный человек, он не может использовать для оплаты показания своего прибора учета", - говорит ведущий юрисконсульт направления "Городское хозяйство" Института экономики города Дмитрий Гордеев.

В итоге суд предписал изменить законы. Во исполнение этого решения минстрой и разработал поправкив ЖК.

Разобраться в том, как считается отопление, не так уж просто. Хотя бы потому, что правила начисления платежей часто меняются. В них вносились изменения в 2012, 2013 и 2017 годах. При этом существует несколько видов формул расчета в зависимости от того, имеется ли в доме центральная система теплоснабжения, есть ли счетчики и какие, платят ли собственники за тепло в отопительный период или платежи распределяются на весь год. Так, в доме без счетчиков платеж зависит от площади помещения, норматива потребления тепловой энергии и тарифа на тепло. При наличии общедомового счетчика расчет платы зависит от объема потребленной домом энергии. На каждую квартиру же платеж рассчитывается с учетом ее площади. В домах, полностью оснащенных счетчиками, платеж состоит из двух частей: за тепло, потребленное внутри квартиры, и тепло, которое ушло на обогрев общедомовых помещений: холлов, лестниц и площадок.

Размер платы за отопление в многоквартирном доме должен рассчитываться на основании показаний в первую очередь индивидуального счетчика, а уже затем - общедомового

Если закон изменится, то в доме может появиться два типа собственников - которые платят по внутриквартирному счетчику и без него. По счетчику нужно будет платить за свое тепло и часть общедомового. А без счетчика на каждого собственника также будет рассчитываться часть общих затрат тепла с учетом площади помещения квартиры и части затрат на отопление общих помещений дома. Конкретные формулы расчета тепла для домов, в которых есть разные типы плательщиков за тепло, пока минстроем не подготовлены. Платеж по нормативу для домов со счетчиками не предусмотрен.

Поправки минстроя относятся в первую очередь к новостройкам. Они не стимулируют переходить на индивидуальные счетчики собственников старых домов

Поправки минстроя относятся в первую очередь к новостройкам, говорит Игорь Кокин. Они не стимулируют переходить на индивидуальные счетчики тепла собственников домов в старом фонде. Для них это может быть дорогим и невыгодным удовольствием. Так как в таких домах разводка чаще всего не позволяет установить один счетчик на квартиру, это можно сделать только на каждую батарею. В результате затраты выше в несколько раз, чем в новых квартирах. Кроме того, пользоваться личным счетчиком в квартире можно, только если есть общедомовой, что тоже проблема домов старого фонда. Возможным выходом могла бы стать программа капитального ремонта. "По ней не устанавливают счетчики в квартирах, так как это уже территория жильцов, - говорит Кокин. - Иногда сложно добиться даже замены самих батарей". Так что там, где до сих пор метры греют старые добрые чугунные батареи, изменений, скорее всего, не заметят.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/Ирина Жандарова

Игорь Кокин отмечает, что не всегда счетчик на тепло дает экономию. В домах, где норматив низкий, выгоднее платить по нему. Невыгодными счетчики оказываются для собственников небольших домов - малоэтажной застройки. А вот обладатели квартир в многоэтажках практически всегда снижают размер платежей при переходе на счетчики.

Счетчики несут выгоду жителям тех домов, которые расположены далеко от котельной. Доставка теплоносителя по трубам сопровождается потерями в сети, но эти теплопотери оплачивает конечный потребитель. С владельцами счетчиков это не происходит. Кроме того, собственники без счетчиков платят за соседей, например тех, что присоединили к своей жилой площади балкон и не согласовали его. Ведь платежи начисляются в зависимости от площади квартир в документах.

Стоимость самых простых и доступных механических теплосчетчиков начинается от 3,5 тысячи рублей, однако это не полная стоимость, так как этот тип счетчиков требует еще установки фильтра для воды. Поэтому иногда выгоднее поставить более дорогой вариант прибора учета. К примеру, ультразвуковой. Он, кстати, считается более точным. Стоимость таких счетчиков начинается от 6 тысяч рублей и может достигать 30 тысяч. Другие типы счетчиков, например вихревой, распространены у нас меньше.

Лучше, если счетчик будет считать тепло в гигакалориях, так как именно в этом виде показания принимает управляющая компания. В противном случае каждый месяц придется пересчитывать киловатты в час, мегаватты в час и гигаджоули по формуле.

Кроме непосредственно счетчиков в России распространены распределители. Это не совсем счетчики, они учитывают не гигакалории, а объем тепла, прошедший в помещение. По распределителям также можно рассчитывать тепло индивидуально на каждую квартиру, если такими приборами оснащено более 50 процентов помещений, поясняет эксперт.