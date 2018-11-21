Предвыборная кампания на президентских выборах на Украине, намеченных на март 2019 года, приобретает самые неожиданные формы. Президент Петр Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. Соответствующий документ уже внесен в парламент, подтверждает сайт Верховной Рады.

В пояснительной записке президента отмечается, что в стране следует завершить процесс декоммунизации. В этой связи "на карте Украины не должно быть ничего Петровского".

Напомним, во вторник Верховная рада не смогла принять постановление о направлении на рассмотрение в Конституционный суд Украины решения о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Соответствующую инициативу во вторник поддержали 207 депутатов из 226 необходимых.