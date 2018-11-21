Постпредство РФ прокомментировало идею отменить право вето в СБ ООН

Россия готова обсуждать любые разумные предложения по реформированию Совбеза ООН, но только не право вето, заявил представитель российского постпредства Алексей Богуславский.

По его словам, данный институт является важным фактором, стимулирующим членов Совета к поиску сбалансированных решений. "Применение вето или угроза его применения не раз избавляли ООН от ассоциирования с сомнительными авантюрами", - заявил в ходе дебатов на Генассамблее российский представитель. За отмену права вето высказался член украинской делегации.

Богуславский также информировал, что Москва может рассмотреть вопрос о расширении состава Совета Безопасности ООН. Однако при этом организация должна сохранить компактный характер и эффективно реагировать на возникающие вызовы.

Напомним, в состав Совбеза ООН входят пять постоянных членов - Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и десять непостоянных. Правом вето обладают только постоянные члены организации.