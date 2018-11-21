Праздник "Дожинок" в Ивье стал полем чудес

Моя малая родина - западнобелорусский городок Ивье, на гербе которого красуется женщина с книгой, - попала в топы новостей. Сегодня, когда каждый район имеет не только газету, но и собственное ТВ, дроны снимают действо с высоты птичьего полета, каждый прохожий сам себе репортер и блогер, праздник "Дожинок" в Ивье вошел зримо миллионами кадров в историю. Более того, у праздника появился свой гимн, который написал наш человек Иван Коренда.

За одну ночь моя улица детства превратилась практически в пешеходную московскую Тверскую в День города, где каждый метр дивил чудесами. 17 районов Гродненской области застроили ее подворьями с дарами урожая. Такому народному креативу могла бы позавидовать любая галерея.

Фуд-арт не даром стал актуальным направлением современного искусства. Возможно, мои земляки и не подозревали о модном тренде, когда придумывали гигантский колос из хлебных батонов. Про тыквы и говорить нечего, немного фантазии - и любая из них произведение искусства. Мир поющих людей в национальных костюмах преломлялся в кирмаш самодельных скульптур и кукол, то рассевшихся на старинных повозках, то приветливо зазывающих зайти в гости в Кореличи, в Зельву, в Островец...

Город Лида (а кто в России не пробовал лидский квас и лидское пиво!) разошелся по теме: откуда дети берутся? Их находят в капусте - вот как эти куклы-голыши. "Капусту" еще можно рубить: при нынешних цветных ксероксах не проблема напечатать корзину условных купюр...

Мое Ивье славится трудолюбивыми людьми, которые практически полреспублики обеспечивают ранними овощами из своих теплиц. Потому синьор Помидор царствовал в экспозиции хозяев. На каждом подворье так просто гостя не отпускали: то сала попробовать давали, то кусочек каравая из зерна последнего урожая отрезали...

Про наливали - не знаю. До 14.00 во всем Ивье был строгий сухой закон, а после торжественного парада передовиков сельского хозяйства и официального их чествования - все можно было всем. Ремесленные, хлебные, мясные, сырные ряды не пустовали...

И не пустовал (!) наш родительский дом, где с этого лета некому меня пожалеть, ласково пожурить и повоспитывать... Он стоит практически в самом центре Ивья, на перекрестке улиц, которые ведут в костел, на базар, в райисполком, в мечеть, в церковь... Вот и теперь под окном нашего дома расположилось подворье Вороновского района, удивившее огромным сердцем из красных яблок.

Домоправительница Тоня доложила, что мы с братом Иосифом смогли принять, согреть, накормить (мама всегда считала, что за праздничным обедом надо подавать три горячих блюда - так и было) 23 человека. Удивительный дух дома жив! У всех ветеранов войны в Ивье был свой кров и семьи, но по негласной традиции 9 Мая все с папой шли к нам.

Праздничный обед в родительском доме неожиданно начался аплодисментами: пусть на небесах они видят и радуются, сколько людей у нас в гостях! На "Дожинки" приехали мои московские друзья во главе с космическим человеком Виктором Шутовым. Пришли дорогие соседи Володя и Лариса Грибовы, медицинская профессура из Минска, очень сердечная чиновница из администрации президента, авторы уникального памятника Толерантности (символ согласия и мира четырех конфессий в Ивье) бывший председатель райисполкома Михаил Волчецкий и художник Иван Васюченок, ксендз Ян, учительницы русского языка, лауреаты Международного Пушкинского конкурса Анна Бородын и Елена Перскевич... Это - дорогое, но скорее личное.

Про общественное. Несмотря на погодно-проблемное лето, доля Гродненщины в каравае республики - один миллион сто пятьдесят тысяч тонн. Каждая третья тонна свеклы - тоже гродненская. Экспорт продукции областного агропрома в Китай в этом году уже составил 10 миллионов долларов. Знают же люди цену экологически здоровой еде... Кстати, все больше друзей-минчан рассказывают про свои мини-экофермы, где выращивают по несколько десятков индюков, набирающих вес до 20 килограммов.

В эпоху, когда все все знают, но мало кто что умеет, хлеборобам искренне хочется кланяться в пояс. Люди на земле, люди дела, а не слова, они заслужили такой день восторга накануне Дня работников сельского хозяйства.

Естественно, были на "Дожинках" и знаменитые тракторы "Беларус", многочисленные мотоблоки, универсальные погрузчики, которые даже устроили танцевальное шоу. Кстати, с праздника можно было уехать домой на мини-тракторе...

Для Ивья праздник оставил неизгладимые впечатления: реконструирован легкоатлетический стадион, отремонтированы десятки школ, клубов в районе, благоустроено все, до чего раньше не доходили руки, построен даже сквер влюбленных, куда теперь будут заезжать отмечаться свадьбы...

А еще запомнился подарок, который получили райбольница и центр социального обслуживания населения - электромобили. Более того, одно серьезное нефтяное предприятие республики установило в Ивье для них зарядную станцию. Представляете, какой прогресс?!.

В моем маленьком Ивье даже накануне праздника было все всерьез: перекрыто движение, значит, для всех перекрыто. И лепет, типа мы далеко ехали, надо бы поставить машину в собственный двор, да и не в лопухах вроде валяемся - не возымел никакого действия: вы же на парад на Красную площадь не ходите без спецпропуска?! Абсолютно прав, дорогой даишник (сотрудник дорожной автоинспекции), отправивший нас на выселки. Полный респект. Зато на следующий день мы дружно с ним взяли рулетку и измеряли новое ивьевское чудо - мост у мельницы. Про длину Крымского моста знают все - 19 километров. А теперь вот появился Ивьевский: 20 метров в длину и 10 - в ширину.

Очень важно иметь чувство масштаба. Для 8-тысячного Ивья он значит не меньше, чем последнее китайское 55-километровое чудо - для полутора миллиардов человек.