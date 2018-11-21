При взрыве в Кабуле 55 человек погибли и почти 100 пострадали

Как минимум 55 человек погибли и еще 94 получили ранения в результате взрыва в Афганистане. Инцидент произошел во вторник в банкетном зале в Кабуле.

Ранее сообщалось о 50 жертвах и 70 пострадавших.

Смертник подорвался во время мероприятия по случаю дня рождения пророка Мухаммеда. В помещении, как рассказали очевидцы, находились порядка тысячи человек. По другим данным, в зале присутствовали около 200 человек, передает ТАСС.

Ни одна из действующих на территории Афганистана группировок пока не взяла ответственность за теракт.