Путин заявил о недостаточности мер по диверсификации продукции ОПК

Новости

Билеты на ЧЕ по фигурному катанию в Минске поступают в продажу 16:25
В Сибири пять детей пострадали при взрыве нагревательного котла 16:18
Под Иркутском медсестру избили родственницы пациентки 16:17
Педагог из Подмосковья Анастасия Шлемко стала воспитателем года 16:14
Подросток лишился водительских прав спустя 49 минут после выдачи 16:11
Магазины Москвы проверят на продажу нелегального алкоголя 16:08
Вьетнамский жук-пилоус получил название в честь Егора Летова 16:05
Из-за китайцев автомобили Ford потеряют запах 16:00
Вход на смотровую площадку ЦДМ в Москве сделали платным 15:59
Трамп не будет уничтожать мировую экономику 15:59
Суд отменил приговор Instagram-звезде Кире Майер 15:55
В Петербурге умерла девочка, впавшая в кому после сдачи норм ГТО 15:53
Границы Крыма и Севастополя утвердят по картам СССР 15:52
Очевидец рассказал об устроенной погибшим в Шереметьево драке 15:38
Москвичей предупредили о "желтом" уровне опасности в четверг 15:38
Volvo приедет на мотор-шоу в Лос-Анджелесе без автомобилей 15:35
На Кубани задержали женщину с распечатанными на принтере правами 15:33
Ространснадзор проверит Шереметьево после гибели человека 15:28
Открыта гигантская галактика-"головастик" 15:22
В новом музее в Прохоровке построят шахту времен Курской битвы 15:20
Расчеты "Тор-М2" уничтожили боевые беспилотники на учениях под Ростовом 15:19
Полиция Подмосковья конфисковала 13 тысяч бутылок поддельного алкоголя 15:13
Опрос: Четверть россиян решила тщательнее следить за здоровьем 15:04
Дорогу к Прохоровскому полю реконструируют к 75-летию Победы 14:57
Появились тизеры новых "Хранителей" от HBO 14:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
21.11.2018 16:10
Рубрика: Власть

Путин заявил о недостаточности мер по диверсификации продукции ОПК

Текст: Александра Белуза (Сочи)
Владимир Путин подверг критике ход диверсификации оборонно-промышленных предприятий. Работа идет медленно, заявил президент. Планы по увеличению доли производства гражданской продукции предприятиями ОПК нужно выполнять, доведя ее к 2025 году до 30%, и Путин перечислил меры, которые для этого нужно принять.
Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Константин Завражин/ РГ

Диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса - это одна из ключевых стратегических национальных задач. "От ее успешного решения прямо зависит уверенное развитие отрасли и всей экономики России. И что крайне важно - обеспечение обороноспособности и безопасности нашей страны в долгосрочной перспективе", - заявил Владимир Путин на третьем совещании по развитию Вооруженных сил, которое прошло в Сочи.

"Время пройдет, гособоронзаказ сократится, что делать будете?", - обратился он к участникам совещания, среди которых были и руководители предприятий ОПК.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Бронированные "Тигры" с "Кордами" доказали свою эффективность в Сирии

Президент  напомнил, что к 2020 году доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме производства предприятий оборонки должна составить 17%, к 2025 -дойти до 30%, и к 2030 -  до 50%. Только в этом случае предприятия ОПК смогут, как выразился президент, "уверенно смотреть не только в завтрашний, но и в послезавтрашний день".

От перехода на рельсы диверсификации в перспективе зависит выживание предприятий отрасли. Они должны "работать на полную мощность без простоя, тем самым сохранить финансовую стабильность в период, когда пик расходов на перевооружение армии и флота пройдет и масштабы гособоронзаказа объективно снизится", отметил глава государства.

В пример Путин поставил госкорпорацию Ростех, которая уже нарастила объемы выпуска гражданской продукции. Однако если говорить о системе в целом, то она "в полной мере пока не заработала", "принимаемых мер недостаточно", заявил президент. В этой связи он предложил набор дополнительных мер.

Во-первых, нужно завершить формирование нормативно-правовой базы, позволяющей оборонным предприятиям диверсифицировать производство. "Эту работу нужно закончить до конца текущего года", - указал Путин. Особое внимание он поручил уделить разработке законодательных норм, которые позволят определять номенклатуру и размер доли гражданской продукции, подлежащей закупке естественными монополиями, госкорпорациями, федеральными органами власти.

Фото: Марина Лысцева/ ТАСС
Какие вертолеты и комплексы ПВО могут получить десантные войска

"Именно они на начальном этапе реализации программы должны стать ключевыми потребителями такой продукции. Без этого заказа вряд ли что-нибудь сдвинется с мертвой точки", - заметил президент.

Он также поручил создать систему, которая позволила бы управлять процессами диверсификации - сейчас ее нет. "Речь идет о том, чтобы четко и как минимум на трехлетний период с разбивкой по годам представлять, сколько и какой гражданской продукции будет производить каждое предприятие ОПК и на какие рынки планирует ее поставлять", - пояснил Путин.

Он дал понять, что эта мера вынужденная, но необходимая. "На первый взгляд, это такой административный подход, но, судя по всему, по-другому невозможно", - заметил Путин, обращаясь к участникам совещания. "Потому что еще раз хочу подчеркнуть - в целом работа идет медленно", - заявил президент.

Кроме того, он потребовал определить объемы и линейку необходимой господдержки каждого проекта, включая субсидии на компенсацию процентных ставок по кредитам и средства на НИОКРы. А также увязать процесс диверсификации ОПК с реализацией национальных проектов, это будет стимулировать спрос на продукцию предприятий. И, конечно, наладить контроль за всем процессом.

Власть Работа власти Власть Безопасность Армия Президент Гособоронзаказ РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК возбудил уголовное дело после гибели мужчины в Шереметьево
Суд отправил под стражу фигурантку дела о хищениях в Банке Москвы
Авторов мифа о проседании Крымского моста пригласили на полуостров
РАНХиГС: 70 процентов россиян живут в условиях экономии
Лукашенко на встрече с Лавровым обозначил главный вопрос в отношениях с РФ