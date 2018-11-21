Путин заявил о недостаточности мер по диверсификации продукции ОПК

Владимир Путин подверг критике ход диверсификации оборонно-промышленных предприятий. Работа идет медленно, заявил президент. Планы по увеличению доли производства гражданской продукции предприятиями ОПК нужно выполнять, доведя ее к 2025 году до 30%, и Путин перечислил меры, которые для этого нужно принять.

Диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса - это одна из ключевых стратегических национальных задач. "От ее успешного решения прямо зависит уверенное развитие отрасли и всей экономики России. И что крайне важно - обеспечение обороноспособности и безопасности нашей страны в долгосрочной перспективе", - заявил Владимир Путин на третьем совещании по развитию Вооруженных сил, которое прошло в Сочи.

"Время пройдет, гособоронзаказ сократится, что делать будете?", - обратился он к участникам совещания, среди которых были и руководители предприятий ОПК.

Президент напомнил, что к 2020 году доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме производства предприятий оборонки должна составить 17%, к 2025 -дойти до 30%, и к 2030 - до 50%. Только в этом случае предприятия ОПК смогут, как выразился президент, "уверенно смотреть не только в завтрашний, но и в послезавтрашний день".

От перехода на рельсы диверсификации в перспективе зависит выживание предприятий отрасли. Они должны "работать на полную мощность без простоя, тем самым сохранить финансовую стабильность в период, когда пик расходов на перевооружение армии и флота пройдет и масштабы гособоронзаказа объективно снизится", отметил глава государства.

В пример Путин поставил госкорпорацию Ростех, которая уже нарастила объемы выпуска гражданской продукции. Однако если говорить о системе в целом, то она "в полной мере пока не заработала", "принимаемых мер недостаточно", заявил президент. В этой связи он предложил набор дополнительных мер.

Во-первых, нужно завершить формирование нормативно-правовой базы, позволяющей оборонным предприятиям диверсифицировать производство. "Эту работу нужно закончить до конца текущего года", - указал Путин. Особое внимание он поручил уделить разработке законодательных норм, которые позволят определять номенклатуру и размер доли гражданской продукции, подлежащей закупке естественными монополиями, госкорпорациями, федеральными органами власти.

"Именно они на начальном этапе реализации программы должны стать ключевыми потребителями такой продукции. Без этого заказа вряд ли что-нибудь сдвинется с мертвой точки", - заметил президент.

Он также поручил создать систему, которая позволила бы управлять процессами диверсификации - сейчас ее нет. "Речь идет о том, чтобы четко и как минимум на трехлетний период с разбивкой по годам представлять, сколько и какой гражданской продукции будет производить каждое предприятие ОПК и на какие рынки планирует ее поставлять", - пояснил Путин.

Он дал понять, что эта мера вынужденная, но необходимая. "На первый взгляд, это такой административный подход, но, судя по всему, по-другому невозможно", - заметил Путин, обращаясь к участникам совещания. "Потому что еще раз хочу подчеркнуть - в целом работа идет медленно", - заявил президент.

Кроме того, он потребовал определить объемы и линейку необходимой господдержки каждого проекта, включая субсидии на компенсацию процентных ставок по кредитам и средства на НИОКРы. А также увязать процесс диверсификации ОПК с реализацией национальных проектов, это будет стимулировать спрос на продукцию предприятий. И, конечно, наладить контроль за всем процессом.