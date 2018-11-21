РАНХиГС: 70 процентов россиян живут в условиях экономии

Уровень доходов 22 процентов людей в России, находящихся в зоне бедности, с трудом позволяет приобрести даже необходимый базовый набор продуктов питания. Более 70 процентов жителей страны вынуждены экономить.

С такими результатами анализа социально-экономического положения и самочувствия россиян выступили эксперты РАНХиГС.

Исследование также показало, что позволить себе качественную еду и одежду могут 35,6 процента опрошенных, составляющих зону потребительского риска. Однако смартфон или крупную бытовую технику купить им уже тяжело. Кроме того, размер их заработка стабилен и не сулит радужных перспектив.

В зону возможных изменений вошли 14 процентов респондентов, которые надеются на повышение зарплаты. В зоне комфорта находятся оставшиеся 28,3 процента опрошенных. Они могут позволить себе нормальное питание, одежду, а также продукты длительного пользования. Они не считают, что размер их дохода может измениться.