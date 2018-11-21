2,5 млн пассажиров в Москве ежедневно пользуются бесплатным Wi-Fi

За три года существования бесплатной сети Wi-Fi в московском транспорте к ней подключались более 53 млн раз.

Только с начала 2018 года беспроводной сетью в наземном транспорте воспользовались 15 млн раз. Впервые Wi-Fi появился в автобусах в начале 2016 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

При этом около 2,5 млн подключений к единой сети фиксируется ежедневно.

На сегодняшний день бесплатный беспроводной интернет в столице охватывает метро, МЦК, весь наземный транспорт, автовокзалы, а также центральные улицы, парки, библиотеки, дома культуры и несколько кинотеатров.