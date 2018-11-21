25 ноября в Третьяковку и Русский музей пустят бесплатно

Благотворительная акция "Культурный марафон" пройдет в музеях России.

Коллекция огнестрельного и холодного оружия, картины Архипа Куинджи, неизвестные графические работы Малевича и уникальные экспонаты музея Мирового Океана будут бесплатно показаны посетителям 24-25 ноября в рамках этой акции.

Акция "Культурный марафон" впервые пройдет в России 24-25 ноября и станет логическим продолжением "Культурного выходного" в рамках которой фонд "Система" открывает музеи в разных городах страны для свободного посещения на один-два выходных дня.

По словам генерального директора Государственной Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, перед музеями сейчас стоит новая задача, привлечь посетителей которые откладывают визит на потом. Акция "Культурный выходной" послужит ее решением.

Свои двери для бесплатного посещения откроют музеи четырех городов России: Третьяковская галерея в Москве, Русский музей в Санкт-Петербурге, Тульский государственный музей оружия и Музей Мирового океана в Калининграде.

За прошедшие "Культурные выходные" музеи, участвовавшие в акции, посетили 50 000 гостей, что в 3 раза больше, чем в обычные выходные. Это напрямую связано с доступностью и удобным временем посещения.

Программа "Культурного марафона"

24 ноября

Тульский государственный музей оружия (Тула)

с 10:00 до 20:00

Жители и гости города смогут бесплатно посетить Тульский государственный музей оружия и познакомиться с уникальной коллекцией, которую начали собирать на Тульском оружейном заводе со II четверти XVIII века. Эффект погружения в события героической истории России создадут мультимедийные комплексы и интерактивные зоны. В этот день гости музея смогут посетить револьверную мастерскую, пройти через окоп первой мировой войны, подержать в руках подлинное оружие героев, послушать истории виртуальных рассказчиков, пострелять из настоящих образцов оружия в электронном тире, принять участие в фотоохоте, уничтожить базу террористов, виртуально управляя вертолетом МИ-8, и испытать чувство национальной гордости в Зале Славы российского оружия.

Музей Мирового океана (Калининград)

с 10:00 до 18:00

В течение всего дня посетители смогут осмотреть все объекты Музея мирового океана, расположенные на набережной исторического флота (кроме судна "Космонавт Виктор Пацаев"), территорию Военно-морского центра и историко-культурные центры "Корабельное воскресение" во Фридрихсбургских воротах и "Великое посольство" в Королевских воротах. Экспозиции дополнят бесплатные экскурсии и интерактивные проекты: аудиопроект "Голоса океана", занятие "Лаборатория воды" и игра "Большая рыбалка". Кроме того, в этот день можно будет побывать в соляном батискафе на дне пермского моря и послушать концерт органной музыки в экспозиции "Глубина".

25 ноября

Третьяковская галерея (Москва)

с 10:00 до 18:30

Для гостей будет открыта выставка Архипа Куинджи в Инженерном корпусе галереи (Лаврушинский переулок, д. 12, этажи 2 и 3). Экспозиция, собрала более 180 картин, этюдов и эскизов из коллекций Третьяковской галереи, Русского музея, региональных собраний и коллекций музеев из стран ближнего зарубежья.

Михайловский замок - Русский музей (Санкт-Петербург)

с 10:00 до 18:00

Посетители музея смогут увидеть представленную в Михайловском замке коллекцию из 117 графических работ Малевича, никогда ранее не выставлявшихся. Выставка прослеживает эволюцию творчества Казимира Малевича, от первых лет учебы до становления супрематизма. В экспозицию вошли портреты его первой жены, сына и матери, эскизы этикеток и интерьеров для клубов. "Неожиданный Малевич" - это выставка для тех, кто хочет разобраться в творчестве Малевича-художника и узнать Малевича-человека.