Адвокат получил срок за покушение на мошенничество

На два с половиной года попал в колонию общего режима 55-летний адвокат столичной адвокатской палаты Вячеслав Берендюхин. Такой приговор вынес ему Зеленоградский районный суд Москвы за покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Следствием и судом было установлено, что в декабре 2017 года к адвокату Берендюхину, уполномоченному коллегией осуществлять защиту и оказывать юридическую помощь по уголовным делам, обратился мужчина. Посетитель сообщил, что опасается привлечения к ответственности его супруги по уголовному делу, возбужденному следственным отделом в Зеленограде.

Адвокат, выслушав доверителя, убедил его в том, что может помочь ему. Адвокат сообщил, что у него близкие доверительные отношения и налаженные профессиональные связи с должностными лицами правоохранительных органов. Поэтому он гарантирует освобождение супруги клиента от уголовной ответственности.

Но за деньги, которые якобы должен передать "кому следует". За свои "услуги" Берендюхин потребовал 2 миллиона 100 тысяч рублей. И пояснил, что 100 тысяч рублей уйдет в качестве оплаты его посреднических действий, а остальные деньги он передаст должностным лицам следственного подразделения в качестве взятки.

Такое откровение адвоката вызвало сомнение у просителя, и он обратился в правоохранительные органы. Поэтому довести свой преступный умысел до конца адвокат не смог. В начале февраля нынешнего года желание адвоката получить незаконный заработок было пресечено сотрудниками специального подразделения полиции.