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21.11.2018 13:39
Проект: В регионах

Алексей Островский наградил многодетных матерей

В преддверии Дня матери в администрации региона губернатор Алексей Островский наградил многодетных матерей Почетным знаком Смоленской области "Материнская слава" имени Анны Тимофеевны Гагариной, а также отметил победителей IV областного Интернет - фотоконкурса "Семьи счастливые моменты".
Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области

День матери - один из самых светлых и добрых праздников в нашем календаре. Он имеет официальный статус и был утвержден еще в 1998 году указом президента Российской Федерации.

Награждение многодетных матерей осуществляется в соответствии с областным законом "О почетном знаке Смоленской области "Материнская слава" имени Анны Тимофеевны Гагариной". Этого высокого звания могут быть удостоены смолянки, которые с 1 января 2008 года родили (или усыновили в установленном законом порядке детей в возрасте до 8 лет) четвертого и (или) последующих детей и воспитывают (воспитали) детей.

Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
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Также данную награду получают женщины, являющиеся опекунами (попечителями) и воспитывающие трех или более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 18 лет, либо до приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия.

Стоит отметить, что Почетного знака "Материнская слава" имени Анны Тимофеевны Гагариной уже удостоены 276 смолянок.

Обращаясь с приветственным словом к участникам торжественной церемонии, Алексей Островский подчеркнул: "Со словом "мама" связано самое дорогое, что есть в жизни каждого человека - любовь и надежда, сила и душевная теплота. Быть мамой - тяжелая работа. Знаю это не понаслышке, потому что моя жена работает именно мамой, у нас с ней трое детей. Поэтому я прекрасно понимаю и на ее примере вижу, насколько непрост ваш труд.

Спасибо вам огромное за то, что в столь непростых условиях рожаете детей, улучшаете демографическую ситуацию, подавая хороший пример тем семьям, которые еще не приняли решение стать многодетными. С праздником всех вас!".

В этом году еще 15 многодетных мам получили заслуженную награду из рук Губернатора.

Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
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Семья Шумиловых стала победителем всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Молодая семья".

В продолжение торжественного мероприятия Алексей Островский отметил Благодарственными письмами губернатора и ценными призами победителей IV регионального Интернет-фотоконкурса "Семьи счастливые моменты", направленного на укрепление традиционных ценностей, а также популяризацию и продвижение позитивного имиджа семьи в целом.

Как и в прошлом году, его лауреатов определяли путем интернет-голосования на сайте регионального департамента по социальному развитию.

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