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21.11.2018 19:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Будущее "Умных городов" обсудят на форуме в Москве

Текст: Надежда Толстоухова

5 декабря в Москве при поддержке министерства строительства и ЖКХ РФ пройдет форум "Частные операторы коммунальной инфраструктуры", где представители власти и бизнеса обсудят будущее частно-государственного партнерства в сфере ЖКХ.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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На панельной дискуссии форума будут представлены первые результаты цифровизации российских городов, а также целевые показатели проекта "Умный город". Эксперты расскажут о том, как будет развиваться коммунальная инфраструктура в рамках национальных проектов "Экология" и "Жилье и городская среда". Речь пойдет также об определении источников финансирования национальных проектов, о механизмах возвратности инвестиций, о критериях отбора проектов в коммунальной сфере, в которые можно будет привлечь государственные инвестиции.

"В формате экспертной сессии представители Банка России, Минфина, ВЭБ и инвестиционных компаний обсудят успешный зарубежный опыт "зеленых" инвестиций в коммунальном секторе, введение экологических стандартов для инфраструктурных проектов, возможные налоговые и другие льготы при "зеленом" инвестировании", - сообщили организаторы форума.

В рамках форума пройдет также серия обучающих семинаров для предпринимателей, которые планируют реализовать проект государственно-частного партнерства в коммунальной сфере.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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