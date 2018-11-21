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21.11.2018 20:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кусать не будет

Дело модели, напавшей на полицейских, отправили на пересмотр
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7725 (262)
Мосгорсуд отменил приговор модели Кире Майер, которая была осуждена на полтора года колонии-поселения за то, что покусала полицейского. Ее дело отправлено на новое рассмотрение.

Пресненский суд в начале сентября признал Майер виновной в совершении двух эпизодов нанесения телесных повреждений представителю власти. Майер была задержана и заключена под стражу в конце мая этого года. Как сообщали в Следственном комитете России, экипаж ДПС остановил в центре Москвы "Мерседес" под управлением 24-летней уроженки удмуртского Сарапула, лишенной водительских прав. Девушка пытаясь вырвать протокол, укусила автоинспектора.

Затем она набросилась с кулаками и нанесла телесные повреждения конвойному в СИЗО.

Мосгорсуд смягчил наказание бывшему замглавы Спецстроя

Процесс проходил в особом режиме, то есть без исследования доказательств и при априорном признании Майер вины. Позже девушка сообщила, что раскаивается.

В апелляционной жалобе адвокаты модели просили отменить решение суда первой инстанции или изменить назначенное наказание на условное. Они отметили, что Пресненский суд Москвы отнесся к Майер чрезвычайно сурово и не учел ряд положительных характеристик. По словам одного из адвокатов, те шесть месяцев, которые Майер провела в СИЗО, изменили ее в лучшую сторону. Представитель пострадавшего полицейского в суде также заявил, что потерпевший сотрудник ДПС не будет против, если суд смягчит девушке приговор. Прокурор в суде заявил, что решение Пресненского суда в связи с допущенными судом первой инстанции ошибками следует вернуть в прокуратуру.

В итоге Мосгорсуд отправил дело Майер на новое рассмотрение, однако для самой модели оставил в силе решение о содержании под стражей в СИЗО - до 19 января.

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