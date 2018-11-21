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21.11.2018 10:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Детеныш редкой равнинной гориллы родился в Московском зоопарке

Фото: mos.ru Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

В Московском зоопарке 13 ноября на свет появилась самка равнинной гориллы.

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
В Московском зоопарке родился детеныш редкой мартышки

"Данный вид занесен в Международную Красную книгу как находящийся на грани исчезновения. Создание резервной и генетически разнообразной популяции в условиях зоопарков поможет спасти этих уникальных приматов от вымирания", - цитирует mos.ru гендиректора зоопарка Светлану Акулову.

Имя новорожденной пообещали выбрать в ближайшее время. На данный момент ее рост составляет всего 40 см, а вес - 1,5 кг.

Всю зиму маленькая горилла вместе со своей семьей проведет в теплом павильоне. Вероятно, ходить она научится уже в открытом вольере - сообщается, что малышка встанет на ноги к тому моменту, как ей исполнится восемь месяцев.

Сейчас в зоопарке проживает восемь равнинных горилл. Во главе группы - 20-летний самец Визури, прибывший из швейцарского зоопарка Базеля, и мать новорожденной, 23-летняя самка Кира, которую привезли из Англии.

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