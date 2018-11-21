Детеныш редкой равнинной гориллы родился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке 13 ноября на свет появилась самка равнинной гориллы.

"Данный вид занесен в Международную Красную книгу как находящийся на грани исчезновения. Создание резервной и генетически разнообразной популяции в условиях зоопарков поможет спасти этих уникальных приматов от вымирания", - цитирует mos.ru гендиректора зоопарка Светлану Акулову.

Имя новорожденной пообещали выбрать в ближайшее время. На данный момент ее рост составляет всего 40 см, а вес - 1,5 кг.

Всю зиму маленькая горилла вместе со своей семьей проведет в теплом павильоне. Вероятно, ходить она научится уже в открытом вольере - сообщается, что малышка встанет на ноги к тому моменту, как ей исполнится восемь месяцев.

Сейчас в зоопарке проживает восемь равнинных горилл. Во главе группы - 20-летний самец Визури, прибывший из швейцарского зоопарка Базеля, и мать новорожденной, 23-летняя самка Кира, которую привезли из Англии.