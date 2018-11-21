Двое детей погибли во время пожара в Москве

Три человека погибли во время пожара в квартире в новой Москве. По данным РИА Новости, среди жертв - один взрослый и двое детей.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, пожар произошел в доме № 6 на улице Щербинка в одноименном поселении ТиНАО около 16:07. В одной из квартир горела одежда и мебель. В момент прибытия пожарных в жилище находились двое взрослых и двое детей. Всех их передали бригаде медиков. Огонь удалось потушить в 16:30.

При этом неофициальные источники сообщают о гибели троих человек. По предварительным данным, они находились в квартире на 13 этаже.