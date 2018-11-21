Гидрометцентр определил, где в ближайшие дни ожидается сильный ветер

Новости

Билеты на ЧЕ по фигурному катанию в Минске поступают в продажу 16:25
В Сибири пять детей пострадали при взрыве нагревательного котла 16:18
Под Иркутском медсестру избили родственницы пациентки 16:17
Педагог из Подмосковья Анастасия Шлемко стала воспитателем года 16:14
Подросток лишился водительских прав спустя 49 минут после выдачи 16:11
Магазины Москвы проверят на продажу нелегального алкоголя 16:08
Вьетнамский жук-пилоус получил название в честь Егора Летова 16:05
Из-за китайцев автомобили Ford потеряют запах 16:00
Вход на смотровую площадку ЦДМ в Москве сделали платным 15:59
Трамп не будет уничтожать мировую экономику 15:59
Суд отменил приговор Instagram-звезде Кире Майер 15:55
В Петербурге умерла девочка, впавшая в кому после сдачи норм ГТО 15:53
Границы Крыма и Севастополя утвердят по картам СССР 15:52
Очевидец рассказал об устроенной погибшим в Шереметьево драке 15:38
Москвичей предупредили о "желтом" уровне опасности в четверг 15:38
Volvo приедет на мотор-шоу в Лос-Анджелесе без автомобилей 15:35
На Кубани задержали женщину с распечатанными на принтере правами 15:33
Ространснадзор проверит Шереметьево после гибели человека 15:28
Открыта гигантская галактика-"головастик" 15:22
В новом музее в Прохоровке построят шахту времен Курской битвы 15:20
Расчеты "Тор-М2" уничтожили боевые беспилотники на учениях под Ростовом 15:19
Полиция Подмосковья конфисковала 13 тысяч бутылок поддельного алкоголя 15:13
Опрос: Четверть россиян решила тщательнее следить за здоровьем 15:04
Дорогу к Прохоровскому полю реконструируют к 75-летию Победы 14:57
Появились тизеры новых "Хранителей" от HBO 14:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
21.11.2018 14:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гидрометцентр определил, где в ближайшие дни ожидается сильный ветер

Текст: Ольга Игнатова
В четверг в Московском регионе будет ветрено. Порывы северо-западного ветра будут достигать 10-15 метров в секунду. Из-за этого при плюсовой температуре днем будет казаться, что на улице намного холоднее. Об этом сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Александр Корольков/ РГ
Сколько ростовские бизнесмены заработали на первом снегопаде

Ветер в 15 метров по шкале Бофора, принятой Всемирной метеорологической организацией для оценки его воздействия на наземные предметы и на волнение в открытом море, считается сильным. Но особой опасности для людей и предметов он не представляет. При ветре в 17 метров в секунду начинают ломаться ветки деревьев. Шкала штормового ветра начинается с 20 метров в секунду. При ветре, дующем со скоростью 20-25 метров в секунду, могут отрываться металлические конструкции и происходить разрушения зданий.

По информации Гидрометцентра, в пятницу и субботу скорость ветра в столичном регионе будет достигать 5-10 метров в секунду. При этом характер погоды существенно не измениться. До конца недели по ночам будет минус 3-5 и минус 4-6 градусов, а днем от нуля до плюс 2 градусов. В начале следующей рабочей недели немного подморозит - ночью до минус 9, днем - до минус 6. Ежедневно местами возможен небольшой снег.

Москвичам пообещали морось и снег всю неделю

А вот где по-настоящему ветрено и снежно, так это на севере - в Ненецком округе, Мурманской области. Там завтра метель и ветер до 22 метров в секунду. 23 ноября сильный снег, метель и ветер ожидаются на севере Приволжского федерального округа. А 23 и 24 ноября непогода обрушится на Урал, в частности на Челябинскую область.

Ветрено (с порывами до 23 метров в секунду) в ближайшие дни будет и на юге - в Краснодарском крае.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ЦФО Москва СЗФО Ненецкий АО СЗФО Мурманская область УрФО Челябинская область ПФО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК возбудил уголовное дело после гибели мужчины в Шереметьево
Суд отправил под стражу фигурантку дела о хищениях в Банке Москвы
Авторов мифа о проседании Крымского моста пригласили на полуостров
РАНХиГС: 70 процентов россиян живут в условиях экономии
Лукашенко на встрече с Лавровым обозначил главный вопрос в отношениях с РФ