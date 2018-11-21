Гидрометцентр определил, где в ближайшие дни ожидается сильный ветер

В четверг в Московском регионе будет ветрено. Порывы северо-западного ветра будут достигать 10-15 метров в секунду. Из-за этого при плюсовой температуре днем будет казаться, что на улице намного холоднее. Об этом сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Ветер в 15 метров по шкале Бофора, принятой Всемирной метеорологической организацией для оценки его воздействия на наземные предметы и на волнение в открытом море, считается сильным. Но особой опасности для людей и предметов он не представляет. При ветре в 17 метров в секунду начинают ломаться ветки деревьев. Шкала штормового ветра начинается с 20 метров в секунду. При ветре, дующем со скоростью 20-25 метров в секунду, могут отрываться металлические конструкции и происходить разрушения зданий.

По информации Гидрометцентра, в пятницу и субботу скорость ветра в столичном регионе будет достигать 5-10 метров в секунду. При этом характер погоды существенно не измениться. До конца недели по ночам будет минус 3-5 и минус 4-6 градусов, а днем от нуля до плюс 2 градусов. В начале следующей рабочей недели немного подморозит - ночью до минус 9, днем - до минус 6. Ежедневно местами возможен небольшой снег.

А вот где по-настоящему ветрено и снежно, так это на севере - в Ненецком округе, Мурманской области. Там завтра метель и ветер до 22 метров в секунду. 23 ноября сильный снег, метель и ветер ожидаются на севере Приволжского федерального округа. А 23 и 24 ноября непогода обрушится на Урал, в частности на Челябинскую область.

Ветрено (с порывами до 23 метров в секунду) в ближайшие дни будет и на юге - в Краснодарском крае.