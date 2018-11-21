Корреспонденты "СОЮЗа" проверили, готовы ли в Москве и Минске к зимней пассажирской навигации

На Москве-реке стартовала зимняя пассажирская навигация - прокатиться на яхте все желающие смогут даже в новогодние праздники. Перевозить пассажиров будут 10 судов ледового класса, способные ходить среди битого льда толщиной до 20 сантиметров.

Москва - один из немногих северных городов, где зимой можно с легкостью прокатиться на яхте. Такая возможность появилась в 2009 году, с тех пор новая услуга только набирала популярность - в последний сезон, завершившийся в апреле этого года, экскурсии по главной реке Москвы совершили более 200 тысяч пассажиров. Немалая часть среди них - туристы.

Корреспондент "СОЮЗа" с московской зимней навигацией хорошо знаком - в феврале 2015 года он сделал на палубе ледовой яхты предложение своей будущей жене. С тех пор мы отправляемся в короткие речные путешествия довольно часто и замечаем: иностранных туристов действительно становится больше, на борту их обычно процентов 20.

Особенность зимнего речного флота Москвы в том, что все суда - самые современные яхты с панорамным остеклением. Внутри вы сидите, будто в стеклянном куполе, вам все видно, при этом температура воздуха самая комфортная, комнатная. Пассажиры располагаются не на скамейках друг за другом, как на летних прогулочных теплоходах, а за столиками. Сделано это не только для удобства, но и потому что яхты - это настоящие плавучие рестораны с очень приличной кухней. Мое свадебное предложение, кстати, плавно перетекло в ужин при электрических свечах - открытого огня на флоте не любят.

Но если вы пришли на борт за экскурсией, а не за едой, берите в руки аудиогид и слушайте рассказы обо всех проплывающих за окном достопримечательностях. Аудиотуры доступны на пяти языках: английском, французском, немецком, итальянском и китайском.

Зимой пассажиров катают по двум наиболее популярным туристическим маршрутам - большинство судов стартует от гостиницы "Украина", но некоторые уходят от причала в Парке Горького. В конце прогулки продолжительностью около 2,5 часа яхты возвращаются в место отправления. В Парке Горького перед речной прогулкой или после нее можно покататься по одному из крупнейших в Москве катку с искусственным льдом - его обещают открыть 22 ноября. Покататься сначала на коньках, а потом на корабле - сочетание довольно странное, но однозначно приятное.

Маршруты яхт проложены таким образом, что с борта получится увидеть все самые яркие достопримечательности: Московский Кремль, собор Василия Блаженного, Новодевичий монастырь, стадион "Лужники" и многие другие. Лично меня зимой больше впечатляют прогулки в темное время суток - московские достопримечательности обычно хорошо подсвечены, а пасмурное небо не делает город серым.

Минск

Свислочь, на которой стоит Минск, конечно, не Москва-река, и зимнюю навигацию с речными ледоколами тут не наладишь.

Когда-то это была полноводная артерия и часть древнего торгового пути из Балтики к Черному морю. Но за столетия Свислочь обмелела и ныне подпитывается от Вилейско-Минской водной системы, имеет в основном рекреационное значение и является источником технического водоснабжения предприятий. Мешает судоходству и система водосбросов на искусственных водохранилищах в черте города.

Тем не менее желающим прокатиться на теплоходике такую возможность до недавнего времени предоставляли. Правда, только в летние месяцы. В различных районах столицы курсировали небольшие прогулочные суда, но пробиться друг к другу через плотины, разумеется, не могли. А в этом году навигация на Свислочи в городе и вовсе прекратилась. Оказывается, используемые участки реки не соответствовали требованиям, предъявляемым к внутренним водным путям. Пришлось любителям водных прогулок довольствоваться взятыми напрокат лодками и катамаранами. Кроме того, в 2018-м в Минске презентовали маршрут байдарочного сплава по Свислочи. Его протяженность составляет 6 километров, продолжительность - 2,5 часа, стоимость - 20 рублей (около 10 долларов) с человека. Но это опять-таки только в теплое время года.

Зимой на Свислочи вместо судоходства другое развлечение - рыбалка. Поскольку лед на реке никто не тревожит, сотни любителей подводного клева устремляются к лункам и завершают сезон лишь во второй половине марта. Кстати, проведенные в прошлом году исследования показали, что по наличию паразитов, тяжелых металлов и радионуклидов рыба из Свислочи укладывается в пищевой норматив.

В окрестностях Минска речные путешествия практикуют по расположенному в непосредственной близости от города Заславскому водохранилищу, именуемому в народе Минским морем. Пассажирские теплоходы "Вилия" и "Свислочь" участвуют в прогулочных рейсах, экскурсиях, семейных торжествах, но на зиму уходят на покой - водоем покрывается льдом и пространство освобождается для любителей буерного спорта (гонок по прочному льду на парусных лодках с металлическими коньками) и зимнего кайтсерфинга, катания под действием силы тяги управляемого воздушного змея.

Даже судоходные реки в Беларуси на зиму затихают. Прогулки на пассажирских теплоходах востребованы у жителей и гостей Бреста, Гомеля, Пинска и Могилева лишь в теплое время. За навигацию 2017 года судами Белорусского речного пароходства было перевезено 95,3 тысячи пассажиров - на 4,3% больше, чем годом ранее, за апрель - август 2018-го - 89,4 тысячи. При этом в апреле и октябре - всего по 700 человек. Впрочем, речники в случае необходимости без проблем могут вскрыть лед. Так случилось прошлой зимой, когда ледокольно-буксирный теплоход "Байкал" приписки речного порта Гомель, обычно открывающий навигацию на реке Сож в феврале-марте, отправился на реку Припять для восстановления временной понтонно-мостовой переправы, когда ту в связи с высокой интенсивностью шугохода унесло течением. Но это, как говорится, уже совсем другая история...

Сколько стоит?

В Москве билет для взрослого в основном зале на главной палубе зимней яхты обойдется в 800 рублей, а для ребенка в возрасте от 6 до 12 лет - в 600. Детям до 5 лет включительно - бесплатно. Купить билет и посмотреть расписание можно на сайте new.radisson-cruise.ru. Там же доступно и ресторанное меню.