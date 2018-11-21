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21.11.2018 22:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Шевели мозгами

Как не ошибиться с выбором кружка для ребенка?
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Неделя №7726 (263)
Выбор детских кружков и секций в Москве поистине огромен. Вопрос лишь в том, куда пристроить своего непоседу. Может, записать на бальные танцы? Или быть смелее и отдать на карате? В любом случае к выбору стоит отнестись со всей серьезностью, чтобы напрасно не растерять время, а порой и деньги. Как не ошибиться и на что обратить внимание в первую очередь, корреспондент "РГ" спросил у экспертов.
В Москве все больше цирковых студий. Там готовят юных жонглеров, гимнастов, акробатов и даже клоунов. Фото: Сергей Михеев/ РГ В Москве все больше цирковых студий. Там готовят юных жонглеров, гимнастов, акробатов и даже клоунов. Фото: Сергей Михеев/ РГ
В Москве все больше цирковых студий. Там готовят юных жонглеров, гимнастов, акробатов и даже клоунов. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Отзывы решают не все

Найти бесплатные и платные кружки сегодня можно в столичных домах творчества, общеобразовательных школах, музеях и частных детских центрах. Там сейчас работают тысячи факультативов. Выбор, как понимаете, широк: спортивные секции, вокальные группы, иностранные языки, танцы, театр... Главное - не заблудиться в этом изобилии и сделать верный шаг. Ведь одни действительно чему-то учат, а другие, прямо скажем, стараются заработать на родителях. Как избежать обмана? Рецептов, как и кружков, масса. Первым делом эксперты советуют прочесать интернет - социальные сети и форумы, где часто зависают папы и мамы. Но без фанатизма, поскольку на просторах Сети нередко встречаются проплаченные и фейковые мнения. Поэтому воспринимать положительные и негативные отзывы слишком буквально - дело неблагодарное. Куда полезнее - составить на изученной "почве" уточняющие вопросы, которые лучше задать не виртуальным собеседникам, а "рулевым" секций. И это следующий, не менее важный шаг. Идти на встречу нужно, конечно, с ребенком. "Многие родители слишком практичны - их интересует программа, стоимость, логистика, дипломы преподавателя, - говорит руководитель онлайн-школы EnglishDom Максим Сундалов. - Но значительную роль тут играет впечатление, которое вы получите, и самое важное - понравится ли секция вашему ребенку. В конце концов учиться там именно ему, поэтому дайте возможность пообщаться со сверстниками, полазить по углам, посидеть за столом или на ковре".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Школьникам придется выбрать профиль обучения в девятом классе

Не зацикливаться на отзывах советует и эксперт по интернет-маркетингу Юрий Павлюк - по совместительству отец двоих детей. По его мнению, нарисовать красивый сайт, хорошо оформить паблик "ВКонтакте" или профиль в "Инстаграме" - не так сложно, как кажется. По этой "одежке", уверен Павлюк, можно встречать, но не более. "Листаем ленты соцсетей, сначала смотрим видео, затем фото, а потом просмотры и комментарии. На их основе можно сделать вывод, насколько интересно дети проводят время, в каких условиях занимаются, - объясняет собеседник "РГ". - Если таких материалов нет или же их мало, это первый звоночек".

При выборе кружка важно руководствоваться интересами ребенка, учиться все-таки ему. Фото: Александр Корольков/ РГ

Еще один немаловажный момент - личный профиль педагога. По словам эксперта, за каждым в интернете сегодня тянется цифровой след, поэтому узнать подноготную несложно. Допустим, можно выяснить, чем живет и увлекается человек, какие посты публикует... Правда, такой вариант сработает только в одном случае - если профиль в соцсети не закрыт от посторонних глаз. Пробелы в онлайн-биографии, уверен Юрий Павлюк, должны насторожить.

Доверяй, но проверяй

В том, что вопрос, кому доверить своего ребенка, очень важен, согласна и психолог-аналитик Наталья Кошлякова. Говорит, обязательно нужно познакомиться с будущим педагогом лично плюс проверить сертификаты и лицензии. И самое главное - четко прописанный учебный план с результатом: иначе говоря, чему юные таланты должны научиться через месяц-другой или полгода. Предположим, выполнить нормативы, сделать проект или сыграть на концерте. Эксперт по дошкольному образованию Татьяна Андреева убеждена: у каждого кружка свои особенности. При выборе спортивной секции, говорит она, важно обращать внимание на "начинку" программы и профессиональный "багаж" тренера. "Обязательно нужно посмотреть, где он учился, почему начал тренировать, - пояснила Андреева. - Важно побывать на пробном занятии и поговорить с родителями воспитанников". Куда сложнее подобрать IT-кружок, которых с бурным развитием интернета все больше. Растет и число ребят, желающих укротить новые технологии. Оно и понятно: учат разрабатывать сайты, монтировать видеоролики для Youtube, создавать компьютерные игры. Вещи актуальные и прикладные. Нужно ли это вашему ребенку, решать ему и вам.

Фото: Алексей Гусев
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Самый простой способ - сходить на первое бесплатное занятие, а такое отнюдь не дилетантское обучение обычно стоит денег. Как потратить деньги с умом? Руководитель академических программ компании "Яндекс" Сергей Чернышев советует ориентироваться на педагога: расспросить о нем его учеников и подробно разузнать о самом процессе обучения.

Творческие кружки по-прежнему пользуются высоким спросом у детей. Фото: Александр Корольков/ РГ

- Для учащегося младшей школы мотивация важнее результата, заинтересовать его может преподаватель. У ребенка должно быть желание вернуться, - отмечает Чернышев. - Старшекласснику же надо сначала понять, зачем он хочет учиться программированию, в какой сфере собирается применять полученные знания, а уже потом - выбирать конкретное место. Чтобы понять, какого качества те или иные курсы, нужно посмотреть, участвуют ли их выпускники в олимпиадах, какие занимают места, в какие поступают вузы.

Я рисую на песке

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Если отбросить новомодные веяния, привычки московских детей в большинстве своем не изменились. Ребята по-прежнему рисуют, играют на музыкальных инструментах, танцуют и занимаются спортом. Некоторые не поддаются общей волне и ищут для себя что-то новое, неизбитое. Например, потихоньку завоевывают поклонников клубы поинга. Так именуется вид спорта, перекочевавший в Россию из Новой Зеландии. Другими словами, смесь жонглирования, танца и художественной гимнастики. Главное здесь - уметь вращать на веревках шарики, веера, а порой и факелы с огнем. Последними чаще балуются цирковые и уличные артисты.

Изрядно напрячь мозги поможет спидкубинг - если говорить по-русски, профессиональное увлечение кубиком Рубика. Собирая его на скорость, дети тренируют усидчивость, логическое мышление, память, мелкую моторику рук. Похожих успехов можно ожидать и от рисования песком. По словам педагогов, "песочная" живопись снимает эмоциональное напряжение, снижает агрессию, тревогу и страхи.

Не удалось заинтересовать ребенка? Есть еще вариант - школа фокусов. Их в столице несколько десятков. Тут вашего сорванца научат читать мысли, а еще обучат телекинезу и карточным трюкам. Хороший способ удивить свою семью. Не правда ли?

Будущие инженеры и конструкторы тоже найдут себе занятие по душе. Фото: Александр Корольков/ РГ
Кстати

Записать ребенка в кружок или секцию, если они проходят в госучреждении, можно на московском портале mos.ru. Для этого надо авторизоваться под своим логином и паролем, выбрать нужный раздел и найти там интересующие дополнительные занятия.

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