Китайские ученые предложили усилить сотрудничество в области медицины

В Москве завершил свою работу первый Российско-китайский конгресс по ВИЧ/СПИДу, который стал площадкой для профессиональной научной дискуссии и очередным этапом работы по объединению усилий России и Китая в борьбе с ВИЧ/СПИДом. За два дня работы конгресс посетило около 1000 специалистов.

Китайская сторона заинтересовалась московской моделью борьбы со СПИДом. Так как, несмотря на все негативные факторы, которые есть у всех мегаполисов мира, распространенность ВИЧ-инфекции в российской столице на 40% ниже, чем на территории страны в целом.

Основным докладчиком с китайской стороны выступил профессор Имин Шао, главный эксперт по вопросам ВИЧ/СПИДа Китайского центра по контролю и предупреждению распространения заболеваний. В Москву он приехал с командой специалистов из крупнейших клиник и университетов КНР. "В ходе конгресса мы наметили планы дальнейших дискуссий с тем, чтобы расширить контакты между нашими учеными и клиническими работниками", - отметил спикер и выразил надежду на то, что руководство двух стран будет и в дальнейшем содействовать развитию более тесного сотрудничества. Особенно важно значение партнерства ученых и медиков в разработке эффективных стратегий в борьбе против СПИДа.

Кроме этого, Имин Шао заявил о необходимости развития совместной работы в рамках партнерства в формате БРИКС. Пятерка стран - Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, - входит в число государств, находящихся в авангарде борьбы с ВИЧ/СПИДом и поисков путей лечения. "Если в прежние годы Китай, главным образом, осуществлял сотрудничество в области борьбы со СПИДом в основном с развитыми странами Запада, то сегодня фокус смещается в сторону России, а также стран Азии и Африки", - отметил он.

На площадке конгресса в течение двух дней состоялся открытый, содержательный и высокопрофессиональный обмен опытом в области профилактики и борьбы с одним из самых опасных заболеваний в мире.