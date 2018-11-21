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21.11.2018 14:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Китайские ученые предложили усилить сотрудничество в области медицины

Текст: Ангелина Зеленькова
В Москве завершил свою работу первый Российско-китайский конгресс по ВИЧ/СПИДу, который стал площадкой для профессиональной научной дискуссии и очередным этапом работы по объединению усилий России и Китая в борьбе с ВИЧ/СПИДом. За два дня работы конгресс посетило около 1000 специалистов.
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Китайская сторона заинтересовалась московской моделью борьбы со СПИДом. Так как, несмотря на все негативные факторы, которые есть у всех мегаполисов мира, распространенность ВИЧ-инфекции в российской столице на 40% ниже, чем на территории страны в целом.

Основным докладчиком с китайской стороны выступил профессор Имин Шао, главный эксперт по вопросам ВИЧ/СПИДа Китайского центра по контролю и предупреждению распространения заболеваний. В Москву он приехал с командой специалистов из крупнейших клиник и университетов КНР. "В ходе конгресса мы наметили планы дальнейших дискуссий с тем, чтобы расширить контакты между нашими учеными и клиническими работниками", - отметил спикер и выразил надежду на то, что руководство двух стран будет и в дальнейшем содействовать развитию более тесного сотрудничества. Особенно важно значение партнерства ученых и медиков в разработке эффективных стратегий в борьбе против СПИДа.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Кроме этого, Имин Шао заявил о необходимости развития совместной работы в рамках партнерства в формате БРИКС. Пятерка стран - Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, - входит в число государств, находящихся в авангарде борьбы с ВИЧ/СПИДом и поисков путей лечения. "Если в прежние годы Китай, главным образом, осуществлял сотрудничество в области борьбы со СПИДом в основном с развитыми странами Запада, то сегодня фокус смещается в сторону России, а также стран Азии и Африки", - отметил он.

На площадке конгресса в течение двух дней состоялся открытый, содержательный и высокопрофессиональный обмен опытом в области профилактики и борьбы с одним из самых опасных заболеваний в мире.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Борьба со СПИДом
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