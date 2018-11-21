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21.11.2018 12:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Клад в черепе мамонта нашли при раскопках в Подмосковье

Текст: Сергей Бабкин
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Археологи обнародовали итоги раскопок на Зарайской стоянке - памятнике палеолита в Московской области. Как сообщили в региональном министерстве культуры, исследователи обнаружили кости мамонта и предметы повседневного обихода первобытного человека.

Фото: depositphotos.com
Во время раскопок найдены следы древнего лекарства от камней в почках

Древние люди жили на территории современного Зарайского района около 23 тысяч лет назад. Многое из того, что там удалось обнаружить, претендует на сенсационный статус. Например, поздней осенью здесь обнаружили жилище первобытного человека. Подобная находка была сделана впервые за последние 13 лет. Археологи также наткнулись на множественные фрагменты костей мамонта. Встречались зубы, бивни и целые челюсти.

Но больше всего ученых удивил недавно обнаруженный под Зарайском клад. В черепе мамонта были спрятаны заготовки для орудий и изделия из кремня.

Общество История Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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