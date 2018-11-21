Клад в черепе мамонта нашли при раскопках в Подмосковье

Археологи обнародовали итоги раскопок на Зарайской стоянке - памятнике палеолита в Московской области. Как сообщили в региональном министерстве культуры, исследователи обнаружили кости мамонта и предметы повседневного обихода первобытного человека.

Древние люди жили на территории современного Зарайского района около 23 тысяч лет назад. Многое из того, что там удалось обнаружить, претендует на сенсационный статус. Например, поздней осенью здесь обнаружили жилище первобытного человека. Подобная находка была сделана впервые за последние 13 лет. Археологи также наткнулись на множественные фрагменты костей мамонта. Встречались зубы, бивни и целые челюсти.

Но больше всего ученых удивил недавно обнаруженный под Зарайском клад. В черепе мамонта были спрятаны заготовки для орудий и изделия из кремня.