Магазины Москвы проверят на продажу нелегального алкоголя

В преддверии Нового года все магазины Москвы проверят на наличие нелегального алкоголя. Рейды проведут общественники движения "Безопасная столица" и сотрудники Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу. Прежде всего проверят магазины на которые уже поступали жалобы от жителей.

Как рассказал "РГ" координатор столичного проекта "Безопасная столица" Антон Акишин, контрафактный алкоголь будет изъят, а индивидуального предпринимателя или юрлицо накажут штрафом. По его словам, меньше всего жалоб на магазины с контрафактом приходит от горожан из центрального округа, а вот на ларьки из Бибирево регулярно. "О легальности алкогольной продукции говорит цена. Например, цена за бутылку водочной продукции не может быть меньше 205 рублей. Все, что ниже рыночной цены - нелегальная продукция", - уточнил эксперт.

Он напомнил, что потребителям следует обращать внимание на акцизную марку - если нет голограммы и она напоминает обычную ксерокопию, то продукт нелегальный. А еще проще, скачать приложение "АнтиКонтрафакт Алко" на свой мобильный. В нем есть карта с указанием всех магазинов, у которых есть лицензия на продажу алкоголя, а на месте с его помощью можно отсканировать QR-код на бутылке. Приложение моментально покажет в легальном ли обороте продукция.