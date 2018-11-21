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21.11.2018 16:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Магазины Москвы проверят на продажу нелегального алкоголя

Текст: Ангелина Зеленькова

В преддверии Нового года все магазины Москвы проверят на наличие нелегального алкоголя. Рейды проведут общественники движения "Безопасная столица" и сотрудники Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу. Прежде всего проверят магазины на которые уже поступали жалобы от жителей.

Фото: Hepatology, doi: 10.1002/hep.30315. John Wiley and Sons
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Как рассказал "РГ" координатор столичного проекта "Безопасная столица" Антон Акишин, контрафактный алкоголь будет изъят, а индивидуального предпринимателя или юрлицо накажут штрафом. По его словам, меньше всего жалоб на магазины с контрафактом приходит от горожан из центрального округа, а вот на ларьки из Бибирево регулярно. "О легальности алкогольной продукции говорит цена. Например, цена за бутылку водочной продукции не может быть меньше 205 рублей. Все, что ниже рыночной цены - нелегальная продукция", - уточнил эксперт.

Он напомнил, что потребителям следует обращать внимание на акцизную марку - если нет голограммы и она напоминает обычную ксерокопию, то продукт нелегальный. А еще проще, скачать приложение "АнтиКонтрафакт Алко" на свой мобильный. В нем есть карта с указанием всех магазинов, у которых есть лицензия на продажу алкоголя, а на месте с его помощью можно отсканировать QR-код на бутылке. Приложение моментально покажет в легальном ли обороте продукция.

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Алкоголь и табак Госрегулирование оборота алкоголя
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