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21.11.2018 20:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Женился под арестом

Бывшему замглавы Спецстроя смягчили наказание
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7725 (262)
Мосгорсуд сократил на три месяца срок наказания бывшему замглавы Спецстроя России полковнику Александру Бурякову.

Ранее он был осужден Пресненским судом на пять лет колонии общего режима за хищения более 2 млн рублей при строительстве и реконструкции объектов минобороны. Полковник был признан виновным в хищении бюджетных средств в составе организованной группы с бывшим первым заместителем директора Спецстроя России Александром Загорулько и тремя предпринимателями.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Кроме сокращения срока до 4 лет 9 месяцев, Мосгорсуд засчитал ему в срок наказания время нахождения под стражей и под домашним арестом во время предварительного следствия и время заключения в СИЗО после оглашения приговора до его вступления в законную силу. То есть общий срок, который останется провести Бурякову в колонии общего режима, составит чуть более трех лет. При этом через полтора года он уже сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении.

По версии следствия, Буряков вместе с бывшим первым замдиректора Спецстроя Александром Загорулько и несколькими бизнесменами похитили около миллиарда рублей на тендерах на строительство и реконструкцию девяти военных объектов на сумму почти в миллиард рублей.

Буряков после задержания признал вину и пошел на сделку со следствием. По словам прокурора, бывший чиновник полностью выполнил свою часть обязательств по досудебному соглашению. Он дал показания на соучастников и сотрудничал со следствием по поводу ранее не известных махинаций. По словам самого полковника, за свое участие в афере он получал от других фигурантов от двух до пяти миллионов рублей, которые сейчас возвращены в бюджет РФ. Вынося решение о смягчении, Мосгорсуд учел не только раскаяние, но и то, что у Бурякова через несколько месяцев родится ребенок. По словам адвоката, его клиент создал семью, когда находился под домашним арестом.

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