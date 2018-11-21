Мосгорсуд сократил на три месяца срок наказания бывшему замглавы Спецстроя России полковнику Александру Бурякову.

Ранее он был осужден Пресненским судом на пять лет колонии общего режима за хищения более 2 млн рублей при строительстве и реконструкции объектов минобороны. Полковник был признан виновным в хищении бюджетных средств в составе организованной группы с бывшим первым заместителем директора Спецстроя России Александром Загорулько и тремя предпринимателями.

Кроме сокращения срока до 4 лет 9 месяцев, Мосгорсуд засчитал ему в срок наказания время нахождения под стражей и под домашним арестом во время предварительного следствия и время заключения в СИЗО после оглашения приговора до его вступления в законную силу. То есть общий срок, который останется провести Бурякову в колонии общего режима, составит чуть более трех лет. При этом через полтора года он уже сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении.

По версии следствия, Буряков вместе с бывшим первым замдиректора Спецстроя Александром Загорулько и несколькими бизнесменами похитили около миллиарда рублей на тендерах на строительство и реконструкцию девяти военных объектов на сумму почти в миллиард рублей.

Буряков после задержания признал вину и пошел на сделку со следствием. По словам прокурора, бывший чиновник полностью выполнил свою часть обязательств по досудебному соглашению. Он дал показания на соучастников и сотрудничал со следствием по поводу ранее не известных махинаций. По словам самого полковника, за свое участие в афере он получал от других фигурантов от двух до пяти миллионов рублей, которые сейчас возвращены в бюджет РФ. Вынося решение о смягчении, Мосгорсуд учел не только раскаяние, но и то, что у Бурякова через несколько месяцев родится ребенок. По словам адвоката, его клиент создал семью, когда находился под домашним арестом.