Новости

МИД России предостерег Украину от любых авантюр в Азовском море 00:33
Вучич: Сербия не будет отвечать Косово торговой войной 00:22
23 года прошло с соглашения о мире в Боснии и Герцеговине 21.11.2018
"Йокерит" победил "Авангард" в самом результативном матче дня КХЛ 21.11.2018
СК начал проверку обрушения моста под Воронежем 21.11.2018
Власти Косово ввели 100-процентную пошлину на товары из Сербии 21.11.2018
Режиссер "Ералаша" объяснил, почему его не пустили в Грузию 21.11.2018
Новый Kia Soul: "внедорожная" версия и турбомотор 21.11.2018
16-летняя участница телешоу покончила с собой 21.11.2018
Появилось видео обрушившегося под Воронежем моста 21.11.2018
В ОАЭ суд приговорил британца к пожизненному заключению за шпионаж 21.11.2018
Сенаторы рекомендуют Совбезу РФ пересмотреть политику ядерного сдерживания 21.11.2018
Видео: что отличает новые плацкартные вагоны 21.11.2018
Независимые сети АЗС готовы опустить цены на бензин до 30 рублей за литр 21.11.2018
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море 21.11.2018
СМИ рассказали, когда Нурмагомедов сразится с Мейвезером 21.11.2018
Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком сборной в Лиге наций 21.11.2018
В Москве завершили снос Ховринской больницы 21.11.2018
В Париже появились матрешки в поддержку EXPO-2025 в России 21.11.2018
Возбуждено дело после гибели детей при пожаре в Москве 21.11.2018
Подлинность диплома можно будет проверить через портал госуслуг 21.11.2018
В парке Ставрополя произошла перестрелка 21.11.2018
Об убийстве прототипа Лоры Палмер снимут сериал 21.11.2018
Туристы назвали самый интересный маршрут России 21.11.2018
Впервые в истории Финляндии женщина возглавит эскадрилью истребителей 21.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
21.11.2018 23:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Родились в распашонке

"Набор младенца" получат не только москвичи
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Неделя №7726 (263)
Подарочный набор для новорожденных в Москве с 13 ноября могут получить не только москвичи, как прежде, но и родители, не зарегистрированные в столице. Достаточно получить свидетельство о рождении малыша в любом городском ЗАГСе. Об этом говорится в официально опубликованном постановлении правительства Москвы, подписанном мэром города Сергеем Собяниным.
В наборе есть все необходимое для малыша в первые полгода жизни: от одежды до ваты. Фото: Сергей Михеев/РГ В наборе есть все необходимое для малыша в первые полгода жизни: от одежды до ваты. Фото: Сергей Михеев/РГ
В наборе есть все необходимое для малыша в первые полгода жизни: от одежды до ваты. Фото: Сергей Михеев/РГ

Набор для "иногородних" младенцев точь-в-точь такой же, как и для москвичей. В нем есть практически все, что нужно для ребенка в первые полгода жизни. Специальный матрац, простыни, демисезонный комбинезон, ползунки, бодики, шапочки... Даже о перчатках-царапках подумали! Шикарен гигиенический набор: шампуни, гели, присыпки, термометры без ртути. Папам где-то несколько месяцев можно не бегать по магазинам в поиске детских шампуней, влажных салфеток и прочей мелочовки вроде ватных дисков. "Набор младенца" сэкономит не только время, но и десятки тысяч рублей - важный запас прочности для молодой семьи.

Фото: Depositphotos.com
Объем рынка детских товаров растет за счет новорожденных

"Мы эти подарки вручаем мамам уже целый год, но всегда с удовольствием смотрим на реакцию рожениц, - говорит замглавного врача по родовспоможению ГКБ N 13 Елена Швырева. - Абсолютно для всех подарок является хорошим подспорьем для начала жизненного пути малыша". Самое интересное, что даже для многих москвичек подарок становится неожиданностью. Хотя в свое время новость о нем была в топах соцсетей и СМИ.

Среди удивленных мам - 29-летняя Любовь Чекушина, которую 11 ноября "скорая" привезла в акушерский филиал N 1 около двух часов ночи. У девушки родился здоровый четырехкилограммовый парень. Выписывали маму и малыша традиционно на третий день. Любовь знала: что-то подарят. Но чтобы настоящее приданое... Говорит, вроде бы недавно первого и второго рожала - и ничего такого не вручали. "Какая огромная коробка! - воскликнула девушка и сразу начала проверять "комплектацию". - Одежду видно на ощупь - качественные вещи. И цвета нейтральные!"

Каждый день в московских роддомах вручают по несколько десятков "наборов малышей". Случается, это видят врачи, приезжающие по обмену опытом из разных регионов. "Недавно у нас были делегации из Омска и Новосибирска, - поделилась с "РГ" главврач больницы имени В.В. Виноградова Ольга Шарапова. - И они всегда хвалят наш город не только за новые технологии в родовспоможении, но и за эти подарки". С завистью на москвичей смотрели и роженицы из регионов. Какая-то, мол, несправедливость... Получается, родился новый москвич. А не получил подарка только потому, что у родителей "прописка не та"!

"Между тем из всех рожениц - только 70 процентов москвички, - рассказали "РГ" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. - Остальная треть - жители Московской области и других регионов России". Так что в роддомах столицы считают правильным решение Сергея Собянина. Раз родился в Москве - то и подарок москвича должен получить!

Названы самые популярные имена новорожденных

Первый звонок из региона поступил в нашу редакцию спустя буквально пару часов после публикации новости об этом на сайте "РГ". Звонили родители из Подмосковья: так получилось, первенец родился в Москве. Положен ли подарок? Да, с 13 ноября положен. Для этого достаточно лишь оформить свидетельство о рождении в московском ЗАГСе. Кстати, для этого достаточно обратиться в любой офис "Моих документов" со справкой из роддома. Документ сделают буквально в течение нескольких минут. Со свидетельством и паспортом один из родителей должен прийти в центр социального обслуживания по месту жительства. Это можно сделать в течение двух месяцев после рождения малыша.

Конкретно

Если у вас родится двойня или тройня, подарок будет вручаться на каждого малыша. Набор выдают:

  • в день выписки матери и ребенка из роддома;
  • в день выписки матери без ребенка, который продолжает лечение и (или) наблюдение в роддоме либо переведен в другую медицинскую организацию;
  • в день выписки ребенка из роддома без матери;
  • в течение 2 месяцев после рождения ребенка в отделе социальной защиты населения по месту жительства или пребывания в Москве одного из родителей.

Если получать "приданое" в роддоме будет отец ребенка, проживающий в Москве, ему понадобятся:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • документ, подтверждающий место жительства в городе Москве (в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность, этих сведений);
  • свидетельство о браке с матерью новорожденного ребенка.

Если рождение ребенка зарегистрировано в Москве, а родители живут в другом регионе, то для получения подарочного комплекта в роддоме одному из родителей понадобятся:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • свидетельство о рождении ребенка, в котором он указан родителем ребенка.

В Москве на некоторые выплаты в связи с пополнением в семействе могут рассчитывать и те, у кого нет регистрации по месту жительства в столице. И им, и москвичам поможет конструктор выплат на mos.ru.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море
Независимые сети АЗС готовы опустить цены на бензин до 30 рублей за литр
Появилось видео обрушившегося под Воронежем моста
Набиуллина не исключила снижения ставки ЦБ в конце 2019 года
СК установил, кто погиб на взлетной полосе Шереметьево