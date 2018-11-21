Подарочный набор для новорожденных в Москве с 13 ноября могут получить не только москвичи, как прежде, но и родители, не зарегистрированные в столице. Достаточно получить свидетельство о рождении малыша в любом городском ЗАГСе. Об этом говорится в официально опубликованном постановлении правительства Москвы, подписанном мэром города Сергеем Собяниным.

В наборе есть все необходимое для малыша в первые полгода жизни: от одежды до ваты. Фото: Сергей Михеев/РГ

Набор для "иногородних" младенцев точь-в-точь такой же, как и для москвичей. В нем есть практически все, что нужно для ребенка в первые полгода жизни. Специальный матрац, простыни, демисезонный комбинезон, ползунки, бодики, шапочки... Даже о перчатках-царапках подумали! Шикарен гигиенический набор: шампуни, гели, присыпки, термометры без ртути. Папам где-то несколько месяцев можно не бегать по магазинам в поиске детских шампуней, влажных салфеток и прочей мелочовки вроде ватных дисков. "Набор младенца" сэкономит не только время, но и десятки тысяч рублей - важный запас прочности для молодой семьи.

"Мы эти подарки вручаем мамам уже целый год, но всегда с удовольствием смотрим на реакцию рожениц, - говорит замглавного врача по родовспоможению ГКБ N 13 Елена Швырева. - Абсолютно для всех подарок является хорошим подспорьем для начала жизненного пути малыша". Самое интересное, что даже для многих москвичек подарок становится неожиданностью. Хотя в свое время новость о нем была в топах соцсетей и СМИ.

Среди удивленных мам - 29-летняя Любовь Чекушина, которую 11 ноября "скорая" привезла в акушерский филиал N 1 около двух часов ночи. У девушки родился здоровый четырехкилограммовый парень. Выписывали маму и малыша традиционно на третий день. Любовь знала: что-то подарят. Но чтобы настоящее приданое... Говорит, вроде бы недавно первого и второго рожала - и ничего такого не вручали. "Какая огромная коробка! - воскликнула девушка и сразу начала проверять "комплектацию". - Одежду видно на ощупь - качественные вещи. И цвета нейтральные!"

Каждый день в московских роддомах вручают по несколько десятков "наборов малышей". Случается, это видят врачи, приезжающие по обмену опытом из разных регионов. "Недавно у нас были делегации из Омска и Новосибирска, - поделилась с "РГ" главврач больницы имени В.В. Виноградова Ольга Шарапова. - И они всегда хвалят наш город не только за новые технологии в родовспоможении, но и за эти подарки". С завистью на москвичей смотрели и роженицы из регионов. Какая-то, мол, несправедливость... Получается, родился новый москвич. А не получил подарка только потому, что у родителей "прописка не та"!

"Между тем из всех рожениц - только 70 процентов москвички, - рассказали "РГ" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. - Остальная треть - жители Московской области и других регионов России". Так что в роддомах столицы считают правильным решение Сергея Собянина. Раз родился в Москве - то и подарок москвича должен получить!

Первый звонок из региона поступил в нашу редакцию спустя буквально пару часов после публикации новости об этом на сайте "РГ". Звонили родители из Подмосковья: так получилось, первенец родился в Москве. Положен ли подарок? Да, с 13 ноября положен. Для этого достаточно лишь оформить свидетельство о рождении в московском ЗАГСе. Кстати, для этого достаточно обратиться в любой офис "Моих документов" со справкой из роддома. Документ сделают буквально в течение нескольких минут. Со свидетельством и паспортом один из родителей должен прийти в центр социального обслуживания по месту жительства. Это можно сделать в течение двух месяцев после рождения малыша.

Конкретно

Если у вас родится двойня или тройня, подарок будет вручаться на каждого малыша. Набор выдают:

в день выписки матери и ребенка из роддома;

в день выписки матери без ребенка, который продолжает лечение и (или) наблюдение в роддоме либо переведен в другую медицинскую организацию;

в день выписки ребенка из роддома без матери;

в течение 2 месяцев после рождения ребенка в отделе социальной защиты населения по месту жительства или пребывания в Москве одного из родителей.

Если получать "приданое" в роддоме будет отец ребенка, проживающий в Москве, ему понадобятся:

документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий место жительства в городе Москве (в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность, этих сведений);

свидетельство о браке с матерью новорожденного ребенка.

Если рождение ребенка зарегистрировано в Москве, а родители живут в другом регионе, то для получения подарочного комплекта в роддоме одному из родителей понадобятся:

документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о рождении ребенка, в котором он указан родителем ребенка.

В Москве на некоторые выплаты в связи с пополнением в семействе могут рассчитывать и те, у кого нет регистрации по месту жительства в столице. И им, и москвичам поможет конструктор выплат на mos.ru.