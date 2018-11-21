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21.11.2018 14:58
Проект: В регионах

Объем инвестиций в Смоленскую область превысит 60 млрд рублей

В 2018 году объем инвестиций в Смоленскую область превысит 60 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Алексей Островский в ходе конференции "Развитие инвестиционного и делового климата Смоленской области. Достижения. Вызовы. Планы" IV Смоленского регионального социально-экономического форума "Территория развития".
Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области

"Сегодня на Смоленщине продолжается реализация более 30-ти крупных инвестиционных проектов в различных сферах деятельности, объем финансирования по которым составит свыше 40 млрд рублей, а также позволит создать более 8-ми тысяч новых рабочих мест. Если говорить об общем объеме инвестиций в Смоленскую область, то в этом году он превысит 60 млрд рублей", - отметил Алексей Островский, добавив, что в первом квартале 2019 года планируется завершить строительство инженерной инфраструктуры и полностью ввести в эксплуатацию индустриальный парк "Феникс", а вслед за ним и парк "Сафоново", причем, ряд резидентов, не дожидаясь официального ввода парков, уже ведут проектные работы.

Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
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Стоит добавить, что за первое полугодие этого года рост инвестиций составил 22% к уровню аналогичного периода прошлого года. Это позволило Смоленской области занять 3-е место в Центральном федеральном округе и 19-ое место по России по этому показателю. Несомненным достижением является рост частных инвестиций. Их доля в первом полугодии составила 85%, что на 3% больше аналогичного прошлогоднего показателя и на 15% превышает уровень 2012 года. Это, по мнению губернатора, свидетельствует о снижении зависимости объема инвестиций от поступлений из бюджета и вложений естественных монополистов.

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