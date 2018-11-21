На международном архитектурном фестивале "Зодчество", который проходит в эти дни в Центральном выставочном зале "Манеж", столица представила один из своих самых крупных проектов по обустройству Москвы-реки. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов напомнил, что конкурс на его разработку был объявлен в 2014 году, а в 2015 году появился и проект. "Все планы города в силе, - заявил он. - Есть и первые результаты по их выполнению. Просто это не очень заметно, так как проект очень большой".

И в самом деле. Протяженность главной реки в столице - 83 километра. Берега ее занимают более 10 тысяч гектаров, а на жилые районы во время разработки проекта приходилось лишь 10%, в которых проживало 2% москвичей. Остальное - промышленные и коммунальные зоны, дороги и складское хозяйство, пустыри и дикая природа вперемешку со свалками... И вот среди этого хаоса начинают пробивать себе путь живописные оазисы. Правда, пляжей чуть ли не напротив Кремля, которые рисовал датский архитектор Ян Гейл, делясь своим видением, что именно нужно изменить в Москве, пока не появилось. Но круглогодичный бассейн прямо в Москве-реке у "ЗИЛа" - утвержденный проект. А парк "Зарядье", который за первый год существования посетили 13 миллионов человек, реальность. Набережная в нем - всего-то длиной 200 метров, а народ на Парящем мосту, в Ледяной пещере и просто валяющийся на снегу зимой и летом на травке теперь тут отдыхает круглый год.

А Лужнецкая набережная? Ее недавно отняли у машин. Теперь москвичи бегают здесь по пешеходным дорожкам, катаются на велосипедах и роликах, сидят с мольбертами на ступенях, спускающихся к воде. Ну а любители пешеходных прогулок получили вообще прежде невиданное в Москве - самый длинный в городе семнадцатикилометровый маршрут вдоль 12 набережных! "Всего же у нас в работе уже 24,5 километра набережных, - продолжал Сергей Кузнецов. - На их развитие на 2017-2020 годы предусмотрено 6,5 миллиарда рублей". Масса предложений изучается и на следующую пятилетку - до 2025 года. Смысл большинства из них - соединить между собой уже благоустроенные части набережных, облагородить еще 69 километров берегов.

Но главное, практически каждый новый проект, который реализуется на территориях, прилегающих к реке, вносит свою лепту в ее обустройство. Например, строится целый ряд жилых комплексов с окнами на воду. Их застройщики встраивают сеть кафе прямо в опорную стенку берега и прокладывают прогулочные маршруты, строят понтонные набережные и выносную детские площадки прямо над водной гладью.

Упорно идет город и к другой цели: использовать Москву-реку как транспортный коридор, который поможет разгрузить от пробок дороги столицы. Советник руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алексей Митяев представил первый маршрут речных трамваев, который свяжет Киевский вокзал с Москвой-Сити. Особенно удобен он как раз жителям новых жилых комплексов в прибрежной части, куда ни метро, ни другие виды общественного транспорта близко не подходят. "Новые суда вместимостью 50-100 человек будут ходить каждые 4-5 минут и перевозить около 1,5 тысячи пассажиров в час, доставляя людей к метро, МЦК железнодорожным станциям или просто в центр города", - рассказал он. В соответствии с проектом, на этом маршруте, по его словам, расположится 14 причалов. Подумали транспортники и как должны выглядеть причалы, чтобы не уродовать лишними постройками вид на реку - небольшие павильончики с билетной кассой, киоском, туалетом.

Первый речной трамвай на Москве-реке каждые 4-5 минут будет ходить от Киевского вокзала до Москвы-Сити

Думая о том, как сделать реку более доступной для всего города, запланировано сооружение 18 новых мостов, среди которых есть и пешеходные. В частности, готов проект моста от территории "Красного Октября" к памятнику Петру I, разработанный одним из лучших в мире инженеров из Германии. В результате если раньше Москва-река напоминала шрам, который делил город на две части, то теперь она все больше объединяет его, - говорили архитекторы.