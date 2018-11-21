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21.11.2018 09:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Семь человек пострадали в ДТП с автобусами в Иванове

Текст: Анна Скудаева (Иваново)

Пассажирский автобус в Иванове протаранил маршрутное такси, в результате аварии пострадали семь человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой региональное УМВД.

Под Астраханью лошадь стала причиной ДТП с тремя пострадавшими

Тройное ДТП произошло около 07.30 утра 21 ноября на перекрестке улицы Куконковых и Любимова в Иванове. Пассажирский автобус марки "Богдан", который следовал в сторону микрорайона Суховка по 130-му маршруту, врезался в маршрутное такси № 25. От удара маршрутка перевернулась на бок и уперлась крышей в электроопору уличного освещения.

- В свою очередь автобус проехал дальше и совершил касательное столкновение с автомобилем Daewoo Nexia. По предварительным данным, пострадало семь человек, все они пассажиры маршрутки, - говорится в сообщении.

У пострадавших, среди которых оказался шестилетний ребенок, зафиксированы резаные травмы лица и тела, а также сотрясение мозга. Раненых пришлось госпитализировать.

На место аварии выехали сотрудники ГИБДД и пожарные. Причины и обстоятельства ДТП выясняют специалисты.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Иваново
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