Семь человек пострадали в ДТП с автобусами в Иванове

Пассажирский автобус в Иванове протаранил маршрутное такси, в результате аварии пострадали семь человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой региональное УМВД.

Тройное ДТП произошло около 07.30 утра 21 ноября на перекрестке улицы Куконковых и Любимова в Иванове. Пассажирский автобус марки "Богдан", который следовал в сторону микрорайона Суховка по 130-му маршруту, врезался в маршрутное такси № 25. От удара маршрутка перевернулась на бок и уперлась крышей в электроопору уличного освещения.

- В свою очередь автобус проехал дальше и совершил касательное столкновение с автомобилем Daewoo Nexia. По предварительным данным, пострадало семь человек, все они пассажиры маршрутки, - говорится в сообщении.

У пострадавших, среди которых оказался шестилетний ребенок, зафиксированы резаные травмы лица и тела, а также сотрясение мозга. Раненых пришлось госпитализировать.

На место аварии выехали сотрудники ГИБДД и пожарные. Причины и обстоятельства ДТП выясняют специалисты.