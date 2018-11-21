СК начал проверку обрушения моста под Воронежем

Следователи работают на месте обрушения автомобильного моста в Терновском районе, сообщили в управлении СКР по Воронежской области.

- Проведен осмотр места происшествия, в ближайшее время будет назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления степени тяжести вреда здоровью потерпевших и строительная для выяснения точной причины обрушения. Опрашиваются очевидцы, изымается техническая и служебная документация, - рассказал руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела СК России Юрий Абуладзе.

Напомним, автомобильный мост через реку Савала обрушился около 16 часов - в тот момент, когда по нему проезжали два грузовика МАЗ с зерном. Автомобили упали в реку, вместе с ними опрокинулся и строительный кран, выполнявший ремонт на второй части моста, закрытой для движения.

Пострадали шесть человек: водители грузовиков и четверо рабочих.