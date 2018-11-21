Смоленский губернатор встретился с главой АСИ

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с генеральным директором АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) Светланой Чупшевой, которая по приглашению главы региона посетила Смоленскую область для участия в работе IV регионального социально-экономического форума "Территория развития".

"Спасибо, что приехали, Светлана Витальевна, как мы с Вами и договаривались. Рад, что Вы лично примете участие в работе нашего социально-экономического форума "Территория развития". Смею предположить, что это, в том числе, оценка деятельности Администрации Смоленской области по созданию благоприятного инвестиционного климата и той динамики, которую мы демонстрируем в последние годы в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов", - подчеркнул в начале встречи Алексей Островский.

Со своей стороны, Светлана Чупшева также отметила успешный опыт деятельности региона, который Агентство, в свою очередь, тиражирует на федеральном уровне. "Алексей Владимирович, спасибо Вам большое за приглашение! Действительно, с огромным удовольствием посещаю Смоленскую землю. Результаты региона за два года в части регуляторики (повышение качества регуляторной среды для бизнеса) впечатляют.

Практику Смоленской области мы представляем, как одну из лучших, рассказываем о ней на мероприятиях, в том числе, на образовательных треках для региональных команд других субъектов Федерации, - отметила генеральный директор АСИ. - В плане развития малого бизнеса у вас тоже очень хорошие результаты: созданы все необходимые институты в части поддержки экспорта, взаимодействия с федеральной Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Доля закупок у малого бизнеса в Смоленской области сегодня одна из самых высоких - вы 5-е в России по данному показателю. Поэтому мне очень интересно на площадке Форума пообщаться с предпринимателями, представителями некоммерческих организаций. Буду рада обсудить с вашей командой дальнейшие шаги, планы и проекты по сотрудничеству Агентства стратегических инициатив с регионом".

Высказав слова благодарности за позитивную оценку работы региональных властей по улучшению бизнес-климата, Алексей Островский поинтересовался приоритетной повесткой Агентства на ближайшую перспективу: "Спасибо за высокую оценку, Светлана Витальевна! Расцениваю это как аванс на будущее. Я знаю, что под вашим руководством Агентство стратегических инициатив ежегодно внедряет новые проекты и практики. Будем рады, если Смоленская область в течение ближайших лет будет выбрана в качестве пилотной площадки для реализации каких-либо новых инициатив АСИ".

"Конечно, первоочередными для нас являются задачи, обозначенные президентом России в "майских" Указах и приоритетных проектах, направленные на повышение качества жизни людей, технологическое развитие нашей страны, реальную поддержку малого бизнеса, улучшение городской среды, развитие малых городов. По всем этим направлениям Агентство сегодня предлагает новые инициативы и проекты, - рассказала Светлана Чупшева. - Наша позиция такова, что, если губернатор лично заинтересован и поддерживает проекты, то в этом, по сути, 90% успеха. Потому что личная вовлеченность главы региона, контроль и мониторинг с его стороны за ходом реализации проекта всегда положительно сказывается на результатах и эффективности работы".

Также руководитель Агентства стратегических инициатив добавила, что в настоящее время при участии отечественных и международных экспертов, представителей регионов АСИ активно формирует портфели комплексных решений и лучших управленческих практик, апробированных на практике, которые будут востребованы руководителями субъектов и региональными командами.

В связи с этим Алексей Островский заявил о готовности региона продолжать самое тесное сотрудничество с Агентством по данному направлению. "Мы очень рады, что благодаря "Магазину верных решений" АСИ в 18 субъектах Федерации активно внедряются успешно реализуемые в Смоленской области практики заключения энергосервисных контрактов по организации уличного освещения, а также повышения энергетической эффективности использования тепловой энергии социальными объектами. В этом году мы предложили уже 14 проектов в самых разных сферах, которые апробированы на региональном уровне. Будем рады, если при вашей поддержке их так же рекомендуют в качестве лучших практик по тем или иным направлениям для использования в регионах", - подчеркнул губернатор.