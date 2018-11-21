Собянин рассказал о реставрации московских храмов

В Москве за последние годы реконструировано более тысячи памятников истории и архитектуры. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, посетив Высоко-Петровский монастырь. Там сейчас идет реставрация.

"Количество памятников, отреставрированных за последнее время, достигло 1 160, - пояснил он. - Меньше половины из них реконструированы городом, все остальное - за счет частных инвесторов". По словам Собянина, весомое место в этом списке занимают религиозные объекты. Уже обновлено 54 храма и монастыря. Исторический облик шаг за шагом возвращает себе и ансамбль Высоко-Петровского монастыря.

А вот длившаяся с 90-х годов реставрация "Большого Вознесения" - одной из самых известных в столице церквей - завершена. Последние два года тут восстанавливали настенную живопись и интерьеры.