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21.11.2018 12:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин рассказал о реставрации московских храмов

Текст: Сергей Жуков

В Москве за последние годы реконструировано более тысячи памятников истории и архитектуры. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, посетив Высоко-Петровский монастырь. Там сейчас идет реставрация.

Фото: Сергей Михеев
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"Количество памятников,  отреставрированных за последнее время, достигло 1 160, - пояснил он. - Меньше половины из них реконструированы городом, все остальное - за счет частных инвесторов". По словам Собянина, весомое место в этом списке занимают религиозные объекты. Уже обновлено 54 храма и монастыря. Исторический облик шаг за шагом возвращает себе и ансамбль Высоко-Петровского монастыря.

А вот длившаяся с 90-х годов реставрация "Большого Вознесения" - одной из самых известных в столице церквей - завершена. Последние два года тут восстанавливали настенную живопись и интерьеры.

Власть Работа власти Культура Арт Музеи и памятники Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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