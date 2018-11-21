Столичным пенсионерам проще найти работу

В рейтинге регионов с самыми благоприятными условиями труда для пенсионеров, составленном агентством РИА Рейтинг, столица заняла первую строчку. Аналитики посчитали, что Москве нет равных по занятости людей пенсионного возраста, условиям и оплате труда. И главное, в столице легче всего найти работу людям трудоспособного возраста на пенсии - мужчинам от 60 до 72 лет, женщинам - от 55 до 75 лет. Где же их ждут на работу?

Лидирует столица и по количеству занятых пенсионеров - около 635 тысяч москвичей на пенсии продолжают работать. В сфере здравоохранения, образования и науки, ЖКХ костяк работников именно из числа людей, достигших пенсионного возраста. Условия труда, как и зарплаты, у них не меняются после достижения пенсионного возраста. А новую точку приложения своих сил приходится искать пенсионерам, которые ушли с работы, но не видят себя без дела и не готовы жить на одну пенсию, которая в Москве хотя и повыше, чем в других регионах, - городская минималка составляет 17 500 рублей, но и на нее не разгуляешься. С целью помочь им в трудоустройстве столичные власти создали на базе Московского городского педагогического университета "Серебряный университет", где можно получить дополнительное и профессиональное образование. После обучения там и сдачи экзаменов в кармане появляется свидетельство, дающее право на работу по одной из шести специальностей: няни, рабочего зеленого хозяйства, билетного кассира, изготовителя кукол, кладовщика и столяра. Быстрее всех трудоустраиваются няни. "РГ" познакомилась с одной из выпускниц Ольгой Медведь. "Стать няней я решила после того, как потеряла работу в печально известной авиакомпании "Трансаэро". Меня всегда интересовала педагогика. Сама мама, я и прежде не раз приглядывала за детьми знакомых и друзей", - рассказала она.

Ольге Дмитриевне пригодилось свидетельство о получении новой профессии - знакомые предложили позаниматься с ребенком после школы: "Думала, что москвичи старшего возраста не востребованы, но оказалось найти работу просто". На постоянку няней идти не захотелось, а вот заниматься с детьми два-три дня в неделю, чтобы оставалось время и на свою семью, готова с удовольствием. Да и деньги дома не лишние, а средняя зарплата няни - 400 рублей в час.

Пенсионерки хотят зарабатывать 40 тысяч рублей, а пенсионеры - не меньше 53 тысяч рублей

На втором месте в исследовании по трудоустройству пенсионеров - Подмосковье. Председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев рассказал "РГ", что у них работают 90-летний почтальон, 82-летний врач-терапевт, 60-летний шеф-повар, 82-летний тренер по лыжным гонкам, 77-летняя заведующая кардиологическим отделением... "Специалистов в этом возрасте станет еще больше - в области будет запущена специальная программа по профессиональному переобучению пенсионеров", - отмечает Голубев.

Прямая речь

Мария Игнатова, руководитель службы исследований HeadHunter:

- Чаще всего люди на пенсии ищут вакансии в сфере продаж, административного персонала, бухгалтерии, производства и транспортно-логистической сфере. Идут также в сферу науки и образования.

Традиционно среди людей на пенсии чуть больше соискателей женщин, чем мужчин (59% против 41%). Что касается зарплатных ожиданий, то пенсионерки чаще всего ищут заработок на уровне 38-40 тысяч рублей, а пенсионеры хотят получать не меньше 50-53 тысяч рублей.