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21.11.2018 17:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд отказался вернуть в прокуратуру дело отца полковника Захарченко

Текст: Анна Смородинова

Мещанский районный суд Москвы сегодня отказался вернуть в прокуратуру уголовное дело о растрате в отношении Виктора Захарченко - отца известного полковника МВД Дмитрия Захарченко.

"Суд не нашел оснований для препятствования в рассмотрении дела судом и постановил в удовлетворении ходатайства о возврате дела отказать", - огласила решение судья.

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Ходатайство о возврате материалов следствия прокурору заявил адвокат обвиняемого Владимира Корьевкина - Вячеслав Леонтьев. Он привел доводы, что уголовное дело необходимо дорасследовать по ряду причин: во-первых, размер похищенных денежных средств и сумма причиненного ущерба определены неправильно, во-вторых, квалификация содеянного Корьевкиным не соответствует фактическим обстоятельствам, установленным в ходе расследования уголовного дела. Со слов защитника, следствием также не доказаны признаки организованной группы, свидетельства того, что Корьевкин преследовал какие-то корыстные цели, и имел умысел на безвозмездную передачу имущества Захарченко. Не представлены и сведения о лицах, которым Корьевкин якобы хотел угодить, как указано в обвинении. Виктор Захарченко и его адвокат Денис Калинин ходатайство поддержали.

В свою очередь прокурор заявила, что "не видит оснований для возврата уголовного дела, так как суд сам вправе уменьшить сумму ущерба и изменить квалификацию, для этого не нужно возвращать дело в прокуратуру".

"Что касается остальных доводов защиты, я считаю, что все положения установлены, обвинение конкретизировано", - указала прокурор.

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Ранее уголовное дело о растрате средств банка МИА было возбуждено в отношении Виктора Захарченко, советника председателя правления ББР - банка Владимира Корьевкина и экс- председателя правления МИА Сергея Гриба, обвинение которому предъявлено заочно, так как он находится в международном розыске. Виктор Захарченко и Виктор Корьевкин обвиняются по части 4 статьи 160 ("Растрата в особо крупном размере"), части 5 статьи 33 и статьи 160 ("Пособничество в растрате") УК РФ.

По версии следствия, Корьевкин принял на должность в качестве своего советника Виктора Захарченко, не имеющего соответствующего образования и опыта. Почти год с июля 2014 года по апрель 2015 года выплачивал ему ежемесячную зарплату в размере около 150 тыс. рублей за фиктивную работу, чем причинил банку ущерб на 1,5 млн. рублей. Сергей Гриб сменил в банке Виктора Корьевкина и продолжил выплачивать Захарченко зарплату, причинив тем самым ущерб банку на общую сумму 4 млн. рублей.

Своей вины Виктор Захарченко не признал, однако предъявленный ему в ходе следствия гражданский иск на сумму 12,5 млн. рублей полностью возместил. На период следствия оба обвиняемых были изолированы от общества - сначала заключены под стражу, потом находились под домашним арестом.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Мещанский суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Дело о миллиардах полковника Захарченко
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