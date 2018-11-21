В Москве и Подмосковье нашли цеха с поддельным алкоголем

Цех располагался на территории промышленной зоны в деревне Малая Дубна. В помещении были установлены полуавтоматическая линия и три ручных аппарата для розлива готовой продукции.
В ходе осмотра оперативники изъяли более 13 тысяч бутылок водки и коньяка, оклеенных этикетками известных брендов, около 40 тысяч литров спиртосодержащей жидкости этанола, разлитой в 10-литровые канистры. При этом этикетки пластиковых бутылей предупреждали, что этанол предназначен только для наружного применения и изготовления лекарственных форм. Содержимое бутылок, как выяснили полицейские, производилось смешиванием этанола с водопроводной водой.
На бутылки клеились этикетки, очень похожие на акцизные марки, но не являющиеся таковыми. Это обычно делается для того, чтобы избежать уголовной ответственности за более строгое преступление - изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, - наказание за которое уже до 12 лет лишения свободы.
Помимо таких "левых" марок в цехе были найдены 100 тысяч федеральных специальных марок с признаками подделки. Их уже направили на исследование.
Производителями фальсифицированных коньячно-водочных изделий оказались уроженцы одной из стран Средней Азии. Правоохранительным органам еще предстоит установить организаторов контрафактного нелегального бизнеса.
А в Москве на Салтыковской улице на территории промзоны полиция задержала шестерых мужчин, подозреваемых в изготовлении немаркированной алкогольной продукции.
Ими также оказались приезжие из ближнего зарубежья, не имеющие соответствующей лицензии.
У "предпринимателей" изъято более 18 тысяч бутылок с левым спиртным. По этому факту также возбуждено дело.